Live TV

Bogdan Chirițoiu: „Carburanții din România sunt cu 16% mai ieftini decât media europeană, deși benzina a trecut de 9 lei”

Data publicării:
pompa carburanti
Foto: Getty Images
Din articol
De ce sunt prețurile mai mici în România

Prețurile carburanților din România au crescut în ultima perioadă, benzina depășind 9 lei pe litru, iar motorina apropiindu-se de 10 lei, însă combustibilul rămâne semnificativ mai ieftin decât în majoritatea statelor din Uniunea Europeană, susține președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

„Piața carburanților, evident că stăm cu ochii pe ce se întâmplă acolo. Strângem date în fiecare zi, avem o platformă numită Monitorul prețurilor prin care primim prețurile din toate benzinăriile din marile lanțuri și atunci furnizăm datele astea și către Guvern. Dar ne comparăm, desigur, cu ce se întâmplă în alte țări din Europa și ce vedem este că, deși prețurile au crescut, sunt acum peste 9 lei la benzină și aproape de 10 lei la motorină, totuși, comparându-ne cu alte state din Uniune, suntem substanțial mai ieftini”, a declarat Bogdan Chirițoiu pentru AGERPRES.

Acesta a transmis că diferența față de media europeană este acum mult mai mare decât în mod obișnuit: „Dacă în condițiile obișnuite la motorină eram aproape de media europeană și la benzină eram cu 3 până la 5% sub media europeană, acum suntem cu 16% sub media europeană, deci e substanțial mai ieftin combustibilul la noi decât e în majoritatea țărilor din Uniunea Europeană”.

De ce sunt prețurile mai mici în România

Bogdan Chirițoiu susține că unul dintre motivele pentru care carburanții sunt mai ieftini în România ține de faptul că principalele companii petroliere active pe piața locală au propriile surse de aprovizionare cu petrol și sunt mai puțin dependente de fluctuațiile externe.

„Având principalele companii prezente pe piața noastră, OMV Petrom, Rompetrol și SOCAR, au propriile lor surse de petrol și atunci nu sunt atât de dependente de ceea ce se întâmplă pe piețele internaționale și asta le permite să vândă ceva mai ieftin decât se vinde combustibilul în alte țări din Uniune”, a afirmat președintele Consiliului Concurenței.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
1
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
2
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Dominic Fritz.
5
Fritz anunță că a fost mandatat să discute cu Bolojan pentru o alianță politică. USR nu...
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bogdan chiritoiu vorbeste de la o tribuna la sediul guvernului
Bogdan Chirițoiu: „Există indicii că schimbul de informații dintre bănci a distorsionat ROBOR.” O decizie, așteptată luna viitoare
Mircea Abrudean
Aderarea României la OCDE, „cel mai important obiectiv de țară”. Mircea Abrudean: „Nu este negociabil şi este transpartinic”
nicusor si maia
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC Trump is meeting with the German Chancellor ju
Negocierile comerciale dintre UE și SUA au eșuat. Trump amenință Europa cu tarife uriașe: „Statele Unite se vor retrage”
irigatii culturi agricole
A început campania de irigații, momentul din an așteptat cu nerăbdare în agricultură. Cum arată rezerva de apă după iarnă
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier...
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru...
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu exclude varianta susținerii unui guvern minoritar format...
udmr kelemen hunor
Kelemen Hunor, după consultările informale cu Nicușor Dan: „Prima...
Ultimele știri
Pîslaru anunţă strategia anti-sărăcie: „Nu avem nevoie doar de locuri de muncă, ci de locuri de muncă bine plătite”
Ce spune fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie din nou desemnat premier
Cseke Attila: Azi mai mult ne îndreptăm spre blocaj politic. Poate se găsește un premier care e acceptat de PNL și PSD
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Poate Diana Șoșoacă să-l dea jos pe Nicușor Dan? Suspendarea președintelui, tot mai vehiculată în zona...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Uluitor! El este jucătorul cu cel mai mare contract din SuperLiga! Nu e de la FCSB şi nu e nici măcar Moruţan...
Adevărul
„Se întâmplă o dată la 20 de ani”. Radu Berceanu a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre șansa rară a PNL
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Un star de reality show a murit într-un accident stupid, într-o vilă din Spania, la o petrecere: "Pereții...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
Pro FM
Claudia Iosif, adevăratul motiv pentru care nu s-a căsătorit cu Dorian Popa. Babs a răbufnit după nunta...
Film Now
Meryl Streep recunoaște că a avut un conflict cu Goldie Hawn: "Toată lumea spunea ce drăguță e, iar eu aveam...
Adevarul
Profesor universitar, acuzat că și-a acordat singur „Nobelul”, demascat în România și anchetat în Franța...
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Cât costă cele mai scumpe cireșe din lume. Au formă de inimă și sunt considerate simbol al luxului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au ales din nou Grecia. Cum au fost surprinși cei doi în Mykonos