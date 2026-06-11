Bogdan Chirițoiu: „Decizia din cazul ROBOR vizează exclusiv încălcarea normelor de concurență de către bănci”

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat joi, pentru AGERPRES, că decizia de sancționare a celor 10 bănci investigate în cazul ROBOR vizează exclusiv încălcarea normelor de concurență și că instituțiile financiare pot ataca măsura în instanță după comunicarea motivării.

„Am luat vineri, 5 iunie, decizia care ține cont atât de elementele prezentate de bănci, în cadrul audierilor, cât și de probele din raportul de investigație. Decizia de sancționare vizează exclusiv încălcarea normelor de concurență de către bănci și, în același timp, impune adoptarea de măsuri pentru respectarea acestora. Cred că trebuie să explicăm mai clar că decizia noastră a vizat un ansamblu de probe pe care le-am analizat coroborat, inclusiv comportamentul anticoncurențial din perioada de 30 de minute de stabilire a ROBOR. În acest interval, cotațiile sunt ferme și trebuie să fie independente, aspect prevăzut și de reglementările sectoriale. În afara acestui interval, cotațiile sunt orientative și este normal să fie vizibile. Deși fapta este clară și validată de Comisia Europeană, în dezbaterile publice pe această temă se încearcă legitimarea sau banalizarea practicii anticoncurențiale”, a declarat acesta.

Totodată, a precizat că deciziile instituției sunt executorii, iar băncile au la dispoziție 30 de zile de la comunicarea motivării pentru a plăti amenzile și, eventual, pentru a ataca decizia la Curtea de Apel București.

Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv a Legii concurenței și a Tratatului privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Cea mai mare amendă, de 875,74 milioane de lei, a fost aplicată Băncii Transilvania. La aceasta se adaugă o sancțiune de 85,03 milioane de lei pentru fapta atribuită OTP Bank România.

Au mai fost amendate:

Banca Comercială Română - 577,36 milioane lei;

Raiffeisen Bank România - 442,49 milioane lei;

UniCredit Bank -431,03 milioane lei;

BRD Groupe Société Générale - 412,47 milioane lei;

ING Bank România - 405,91 milioane lei;

CEC Bank - 332,98 milioane lei;

Exim Banca Românească - 96,49 milioane lei;

Libra Internet Bank - 45,86 milioane lei;

Intesa Sanpaolo Bank România - 28,1 milioane lei.

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Editor : A.D.