Bogdan Chirițoiu, despre investigația privind ROBOR: „Nu există încă o decizie finală. Eventualele amenzi vor fi substanțiale”

Investigația Consiliului Concurenței referitoare la modul de stabilire a indicelui ROBOR vizează comportamentul băncilor și nu cadrul de reglementare, iar eventualele sancțiuni ar putea fi semnificative, având în vedere dimensiunea companiilor implicate, a declarat președintele instituției, Bogdan Chirițoiu.

Declarațiile vin în contextul în care raportul preliminar al investigației a generat numeroase reacții și speculații în spațiul public, deși autoritatea nu a adoptat încă o decizie finală.

Potrivit acestuia, urmează o fază esențială în cadrul procedurii, audierea instituțiilor bancare și analizarea argumentelor acestora.

„Când adoptăm o decizie, o facem publică și oferim explicațiile necesare. Raportul a generat deja dezbateri și speculații, deși nu există o decizie finală. Nu este obișnuit și nici util să discutăm o propunere de decizie, care poate suferi modificări, având în vedere că urmează o etapă foarte importantă: audierea băncilor”, a transmis șeful autorității de concurență, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că, din punct de vedere procedural și legal, cazul nu este unul neobișnuit, chiar dacă miza economică este una ridicată.

Suspiciuni de comportament neconcurențial

Investigația se concentrează pe suspiciunea că băncile participante la stabilirea ROBOR nu ar fi acționat independent una față de cealaltă în cadrul procesului de „fixing”.

„Independența cotațiilor este esențială pentru relevanța indicatorului și este prevăzută atât de normele bancare, cât și de cele de concurență”, a explicat Chirițoiu.

El a subliniat că legislația românească în domeniul concurenței este armonizată cu cea europeană și că investigații similare privind stabilirea unor indicatori financiari au avut loc în numeroase state europene și în Statele Unite, unele fiind finalizate cu sancțiuni importante.

„Dacă vor fi impuse amenzi, acestea vor fi substanțiale, având în vedere domeniul și dimensiunea companiilor implicate”, a adăugat acesta.

Totodată, părțile nemulțumite de o eventuală decizie a Consiliului Concurenței vor avea posibilitatea de a o contesta în instanță, la Curtea de Apel București și ulterior la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Isărescu: Confuziile despre ROBOR persistă

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a declarat că în spațiul public persistă neînțelegeri privind rolul băncilor și al băncii centrale, precum și în ceea ce privește indicatorii utilizați în economie.

„Persistă confuzii legate de rolul băncilor și al băncii centrale, dar și privind indicatorii folosiți în societate. Discuția despre ROBOR a reapărut și tulbură societatea românească”, a spus Isărescu.

Acesta a menționat că a citit raportul Consiliului Concurenței, care are aproximativ 500 de pagini, la care se adaugă alte circa 300 de pagini de anexe, subliniind complexitatea documentului.

Potrivit guvernatorului BNR, raportul explică încă de la început faptul că ROBOR este un indice al pieței monetare interbancare, nu doar un indicator pentru creditele populației.

El a subliniat că, spre deosebire de percepțiile anterioare, cotațiile folosite la stabilirea ROBOR sunt ferme și trebuie executate, nu sunt doar indicative.

Isărescu a făcut referire și la acuzațiile privind posibile înțelegeri între bănci, precizând că acestea trebuie analizate în contextul funcționării pieței monetare.

„Banca centrală nu acordă credite populației sau companiilor, acest rol revenind băncilor comerciale, iar prin piața monetară se transmite politica monetară în economie”, a afirmat guvernatorul BNR, subliniind că această piață, formată din banca centrală și băncile comerciale, este fundamentală pentru funcționarea mecanismelor economice.

Editor : A.D.