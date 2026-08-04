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Exclusiv Bogdan Chirițoiu, despre scumpirile la carburanți: „Nu exclud ca operatorii să profite înainte de noua plafonare a adaosului comercial”

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Din articol
Consiliul Concurenței: Până acum o săptămână, prețurile din România erau sub media UE Consiliul Concurenței: Vom avea o imagine până la sfârșitul lunii

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat marți, într-o intervenție la Digi24, că nu poate exclude posibilitatea ca operatorii de pe piața carburanților să profite de perioada rămasă până la intrarea în vigoare a unei noi perioade de plafonare a adaosului comercial. Potrivit acestuia, este prea devreme pentru a spune dacă scumpirile din ultima săptămână au fost provocate de problemele de aprovizionare din regiunea Mării Negre sau de majorarea marjelor de profit.

„Nu știu însă să vă spun ce s-a întâmplat în ultima săptămână, iar în ultima săptămână vedem creșteri mari. Este foarte posibil ca aceste creșteri să fie legate de perturbările de pe piețele din zona noastră, în special din regiunea Mării Negre și de problemele legate de Kazahstan. (...) Dar nu pot exclude nici varianta în care operatorii, știind că urmează să intre în vigoare o nouă perioadă de plafonare a adaosului comercial, profită de aceste câteva zile care le-au mai rămas. Nu am încă toate datele pentru a vă spune care dintre cele două scenarii este cel corect”, a declarat Bogdan Chirițoiu pentru Digi24.ro.

Declarațiile vin în contextul în care Ministerul Energiei a convocat marți o ședință cu reprezentanții marilor companii petroliere, pe fondul problemelor de aprovizionare apărute în unele benzinării și al scumpirilor accelerate la pompă. În prezent, motorina standard se vinde cu până la 10,83 lei pe litru, iar cea premium a depășit pragul de 11 lei, în timp ce benzina standard costă până la 9,57 lei pe litru.

Consiliul Concurenței: Până acum o săptămână, prețurile din România erau sub media UE

Șeful Consiliului Concurenței spune că datele analizate până acum nu indică probleme în perioada în care adaosul comercial a fost plafonat.

„Până acum o săptămână, am văzut că prețurile din România erau din nou mai mici decât în restul Uniunii Europene. Nu la fel de mici ca în perioada de plafonare, dar tot erau cu aproximativ 10% sub media Uniunii Europene. Nu știu însă să vă spun ce s-a întâmplat în ultima săptămână. (...) Am avut o perioadă de trei luni de plafonare a adaosului comercial și avem date pentru acea perioadă. Știm că prețurile din România au fost substanțial mai mici decât în alte țări din Uniunea Europeană. (...) Am avut prețuri cu 10-15% mai mici decât în restul Uniunii Europene. Înainte de criză aveam prețuri cu aproximativ 2-5% sub media Uniunii Europene”, a spus Chirițoiu. 

Întrebat de ce carburanții s-au scumpit puternic în ultimele zile, deși cotația petrolului a coborât în jurul valorii de 84-85 de dolari pe baril, acesta a spus că există două explicații posibile.

Prima ține de problemele regionale de aprovizionare.

„Noi importăm o mare parte din petrolul pe care îl rafinăm din Kazahstan. Acolo au existat probleme legate nu de războiul din Golf, ci de războiul din Ucraina. Este posibil ca aceste creșteri să fie legate de astfel de factori”, a explicat acesta.

A doua ipoteză este că operatorii au majorat marjele de profit înainte de intrarea în vigoare a noii plafonări.

„Nu exclud nici varianta în care operatorii economici practică, într-adevăr, marje mari. Este ultima lor șansă, pentru că, în câteva zile, va intra în vigoare noua plafonare”, a declarat Chirițoiu.

Consiliul Concurenței: Vom avea o imagine până la sfârșitul lunii

Șeful Consiliului Concurenței spune că instituția colectează deja date de la companiile petroliere și va putea stabili în următoarele săptămâni care dintre cele două scenarii se confirmă.

„Cerem permanent date de la companiile petroliere. În domeniul carburanților avem deja un sistem de raportare constantă. Ne va lua câteva săptămâni să ne lămurim care dintre cele două scenarii este cel corect”, a afirmat acesta.

Întrebat când va exista o concluzie privind eventuale marje excesive sau practici speculative, acesta a răspuns: „Cred că, până la sfârșitul lunii, vom avea o imagine.”

În paralel, Consiliul Concurenței se pregătește pentru aplicarea noii perioade de plafonare a adaosului comercial, după promulgarea legii adoptate de Parlament. Potrivit lui Chirițoiu, în perioada în care plafonarea este în vigoare autoritățile au instrumente legale clare pentru a sancționa eventualele depășiri ale adaosului comercial.

Editor : A.D.

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