România riscă blackout dacă închide centralele pe cărbune, avertizează Bogdan Ivan. Ministrul anunță negocieri cu CE

România riscă blackout dacă închide centralele pe cărbune, avertizează Bogdan Ivan. Ministrul anunță negocieri cu CE. Sursă foto: Profimedia

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a explicat la Interviurile Digi24.ro, care este riscul cu care România se confruntă dacă ar închide centralele pe cărbune, până când va fi finalizată construcția celor pe gaz, de la Iernut și Mintia. Reprezentanții Comisiei Europene ar urma să dea un răspuns la propunerea României de a prelungi termenul de închidere al acestor centrale până la finalul săptămânii. 

Ministrul Energiei a anunţat că poartă negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de închidere a centralelor pe cărbune, după ce România îşi dăduse acordul să închidă aceste centrale până la sfârşitul acestui an.

„Eu am ajuns ca ministru al Energiei să găsesc o soluție prin care până la finalul anului să negociez cu cei de la Comisia Europeană pentru a prelungi capacitățile de producție a energiei bazate pe cărbune, până când vom construi noi facilități, bazate pe gaz, pentru a nu lăsa România fără energie electrică”, a declarat ministrul Energiei, la Interviurile Digi24.ro.

Bogdan Ivan a subliniat că a trimis reprezentanților Comisiei Europene un studiu „avizat științific” în acest sens.

„Am arătat foarte clar cum România poate să ajungă în pauperitate (n.r. sărăcie) energetică sau chiar în blackout, în situația în care închide aceste centrale, mai ales în perioada de iarnă, când nu avem solar, nici eolian, iar acest lucru poate duce la o blocare a României. Acest studiu a stat la baza negocierii”, a adăugat ministrul.

Acesta a mai explicat că România și-ar dori să păstreze „trei grupuri mari” și alte „două în revizie tehnică” pentru a le putea înlocui în caz de avarii.

„Acest lucru, până când vom termina centralele de la Iernut și Mintia. Pe simulările noastre vorbim de minimum 2 ani de zile, să păstrăm aceste centrale. Ținta e să reducem în 2029. Răspunsul va fi până la finalul acestei săptămâni. Suntem presați de timp”, a precizat Bogdan Ivan.

Interviul acordat de Bogdan Ivan pentru Digi24.ro poate fi urmărit aici.

