Bogdan Ivan declarat, miercuri, că România va ajunge, până la finalul acestui an, la o putere instalată nouă de 2.000 MW pe solar, 350 MW pe eolian și 2.200 MW pe gaz, incluzând centralele de la Arad și Constanța. Ministrul Energiei a mai precizat că va fi instalată o capacitate de stocare de 1.500 MW prin PNRR și Fondul pentru modernizare.

Într-o conferință de presă susținută de ministrul Energiei împreună cu premierul Ilie Bolojan, Bogdan Ivan a explicat amploarea investițiilor planificate.

„Din punct de vedere al investiţiilor pe care le preconizăm să fie terminate şi să injecteze energie în reţea, până la finalul anului 2027, adică în doi ani, vom intra cu aproximativ 5.800 de megawaţi dintre care 3.600 regenerabile, diferenţa gas-to-power. Din punct de vedere al structurii acestor investiţii care sunt derulate acum de către Ministerul Energiei prin PNRR şi prin Fondul pentru modernizare, până la finalul acestui an vom avea în total putere instalată nouă de circa 2.000 de megawaţi pe solar, 350 de megawaţi pe eolian, 2.200 megawaţi pe gaz, cele două centrale de la Arad şi Constanţa, plus Iernutul, care are ca termen de finalizare anul 2026, precum şi centrala de la Mintia, care este într-o fază avansată de implementare, care este o investiţie privată extrem de importantă”, a afirmat Ivan.

Prioritate pe stocare

Bogdan Ivan a subliniat că toate investițiile gestionate de Ministerul Energiei sunt orientate către stocare, pentru a răspunde fluctuațiilor de preț.

„Principala problemă pe care o avem în momentul de faţă este acest preţ extrem de ridicat. Avem situaţia în care s-a investit masiv în producţie fotovoltaică şi astfel am ajuns ca, în timpul zilei, când avem soare şi în România, şi în Bulgaria, şi în Ungaria, să ajungem la un preţ negativ, să ajungem la un preţ de un leu, 5 lei, 10 lei per megawatt. În momentul de faţă toate investiţiile prioritare pe care le gestionăm la nivelul Ministerului Energiei sunt orientate înspre stocare, iar până la finalul acestui an vom avea instalat 1.500 de megawaţi stocare din PNRR şi din Fondul pentru modernizare”, a completat el.

Citește și: Ilie Bolojan a prezentat 5 direcții strategice pentru creșterea producției de energie electrică. Eliminarea speculatorilor, pe listă

Ministrul Energiei a adăugat că două sesiuni de finanțare de 300 de milioane de euro au fost pregătite pentru parcuri de stocare stand-alone, menite să echilibreze Sistemul Energetic Național.

„Dacă, de exemplu, în timpul zilei când avem o supraproducţie reuşim să înmagazinăm acea energie, vom putea folosi seara când avem vârf de consum, automat vom fi în situaţia în care vom putea să temperăm aceste creşteri de preţuri, vom putea să temperăm piaţa de echilibrare care astăzi, pentru doar 18% din cantitatea de energie care se consumă la nivel naţional, costul ei depăşeşte 40% din costul total al energiei care se consumă astăzi în România”, a conchis Ivan.

