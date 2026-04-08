Bogdan Ivan anunță creșteri masive de capacitate: energie regenerabilă, gaz și stocare până la finalul anului

Prioritate pe stocare

Bogdan Ivan declarat, miercuri, că România va ajunge, până la finalul acestui an, la o putere instalată nouă de 2.000 MW pe solar, 350 MW pe eolian și 2.200 MW pe gaz, incluzând centralele de la Arad și Constanța. Ministrul Energiei a mai precizat că va fi instalată o capacitate de stocare de 1.500 MW prin PNRR și Fondul pentru modernizare.

Într-o conferință de presă susținută de ministrul Energiei împreună cu premierul Ilie Bolojan, Bogdan Ivan a explicat amploarea investițiilor planificate.

„Din punct de vedere al investiţiilor pe care le preconizăm să fie terminate şi să injecteze energie în reţea, până la finalul anului 2027, adică în doi ani, vom intra cu aproximativ 5.800 de megawaţi dintre care 3.600 regenerabile, diferenţa gas-to-power. Din punct de vedere al structurii acestor investiţii care sunt derulate acum de către Ministerul Energiei prin PNRR şi prin Fondul pentru modernizare, până la finalul acestui an vom avea în total putere instalată nouă de circa 2.000 de megawaţi pe solar, 350 de megawaţi pe eolian, 2.200 megawaţi pe gaz, cele două centrale de la Arad şi Constanţa, plus Iernutul, care are ca termen de finalizare anul 2026, precum şi centrala de la Mintia, care este într-o fază avansată de implementare, care este o investiţie privată extrem de importantă”, a afirmat Ivan.

Bogdan Ivan a subliniat că toate investițiile gestionate de Ministerul Energiei sunt orientate către stocare, pentru a răspunde fluctuațiilor de preț.

„Principala problemă pe care o avem în momentul de faţă este acest preţ extrem de ridicat. Avem situaţia în care s-a investit masiv în producţie fotovoltaică şi astfel am ajuns ca, în timpul zilei, când avem soare şi în România, şi în Bulgaria, şi în Ungaria, să ajungem la un preţ negativ, să ajungem la un preţ de un leu, 5 lei, 10 lei per megawatt. În momentul de faţă toate investiţiile prioritare pe care le gestionăm la nivelul Ministerului Energiei sunt orientate înspre stocare, iar până la finalul acestui an vom avea instalat 1.500 de megawaţi stocare din PNRR şi din Fondul pentru modernizare”, a completat el.

Citește și: Ilie Bolojan a prezentat 5 direcții strategice pentru creșterea producției de energie electrică. Eliminarea speculatorilor, pe listă

Ministrul Energiei a adăugat că două sesiuni de finanțare de 300 de milioane de euro au fost pregătite pentru parcuri de stocare stand-alone, menite să echilibreze Sistemul Energetic Național.

„Dacă, de exemplu, în timpul zilei când avem o supraproducţie reuşim să înmagazinăm acea energie, vom putea folosi seara când avem vârf de consum, automat vom fi în situaţia în care vom putea să temperăm aceste creşteri de preţuri, vom putea să temperăm piaţa de echilibrare care astăzi, pentru doar 18% din cantitatea de energie care se consumă la nivel naţional, costul ei depăşeşte 40% din costul total al energiei care se consumă astăzi în România”, a conchis Ivan.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mojtaba Khamenei
2
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
3
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Lebanon Israel Iran War
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Tranzitul petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz a...
Petrolier
5
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan: România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze nu sunt cele mai bune soluții
ilie bolojan arata un grafic in conferinta
Ilie Bolojan a prezentat 5 direcții strategice pentru creșterea producției de energie electrică. Eliminarea speculatorilor, pe listă
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vine la Digi24
nicusor dan (1)
Nicușor Dan, după consultările cu Bolojan și miniștrii la Cotroceni: „România nu se confruntă cu dificultăți de aprovizionare”
CHINA XI JINPING NEW YEAR MESSAGE (CN)
Xi Jinping cere dezvoltarea unui nou sistem energetic în China, în contextul crizei declanșate de războiul din Orientul Mijlociu
Recomandările redacţiei
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză firmei care deține...
Russia Hungary
Noi interceptări ale discuțiilor telefonice Lavrov-Szijjártó. Cum...
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
O conductă petrolieră care permite ocolirea Strâmtorii Ormuz a fost...
Ultimele știri
Bolojan: 90% din avizele tehnice de racordare la rețelele electrice sunt pentru proiecte speculative
Agenția Spațială Europeană amână lansarea satelitului SMILE, care va studia vânturile solare
Serviciul de informaţii al Turciei a jucat un rol cheie în armistiţiul convenit de SUA şi Iran
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Ce MESAJ a scris Gică Hagi pe coroana funerară depusă la căpătâiul lui Mircea Lucescu
Fanatik.ro
Imaginile durerii pe Arena Națională: Neli și Răzvan Lucescu și-au luat adio de la „Il Luce”
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
LIVE / Sicriul lui Mircea Lucescu a ajuns la Arena Naţională! Ionuț Lupescu: „După tatăl meu, i-am avut pe...
Adevărul
„Totul e un ecran verde!”. Teoria conspirației care a explodat după misiunea Artemis spre Lună și adevărul...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-a stat pe gânduri: decizia luată de cel mai bogat om din Ucraina, după moartea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Meserii bine plătite cu școală puțină. Profesioniști cu numai 10 clase pot câștiga mai mult decât...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...