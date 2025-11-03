Live TV

Bogdan Ivan cere modificarea legislației în domeniul energiei: Traderi cu două laptopuri fac profituri uriașe pe spatele românilor

Bogdan Ivan.
Bogdan Ivan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Bogdan Ivan a declarat că este necesară modificarea legislaţiei în baza căreia funcţionează piaţa de energie. Ministrul Energiei a precizat că, în acest moment, există reguli imorale, însă care nu sunt interzise. El a susținut că este nevoie de „o forţă uriaşă a statului român” şi de colaborare între instituţii şi partide pentru a realiza acest lucru.

„În momentul de faţă, avem în primul rând un deficit de producţie. Doi: reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise. Din acest motiv am luat problema energiei şi am pus-o pe masa CSAT şi a preşedintelui României pentru a avea o decizie foarte clară prin care să mandateze Ministerul Energiei pentru a reface întreaga legislaţie şi a opri astfel de aberaţii, pentru că, dincolo de faptul că este imoral, este ilegal în momentul de faţă să avem o legislaţie care să permită momente speculative pe piaţa de energie”, a afirmat Bogdan Ivan, luni seară, la Antena 1, scrie News.ro.

Citește și: Bogdan Ivan: România are printre cele mai mari preţuri la energie din Europa. Cum vrea ministrul să reducă facturile

Ministrul Energiei a adăugat că realizarea de noi capacităţi de producţie poate duce la scăderea preţului.

El consideră că legislaţia a fost foarte permisivă în ceea ce priveşte activitatea traderilor de pe piaţa de energie și a făcut „ca anumite companii care aveau doi, trei angajaţi cu două laptopuri şi care nu au produs în viaţa lor un megawatt de energie să facă profituri de zeci sau sute de milioane de euro anual pe spatele românilor”.

Citește și: Bogdan Ivan: Avem o strategie de a reduce preţul pe kWh de la 1,55 la cât mai aproape de 1 leu. Patru furnizori oferă sub 1,3 lei/kWh

„Ăsta este mandatul meu: să scad preţul la energie într-un context în care nimeni aproape din ecosistem nu vrea să-l scadă, pentru că toată lumea câştigă din acest lucru. Eu vreau să-l scad şi voi putea să fac acest lucru doar cu o forţă uriaşă a statului român. Indiferent de culoarea politică, indiferent de Parlament, Guvern, preşedinte, cu toţii să fim într-o direcţie în care actualizăm legislaţia şi din acest motiv i-am luat pe cei mai buni specialişti pe care îi avem în universităţi, în companiile private şi în ministerele noastre pentru a actualiza aceste lucruri”, a concluzionat Ivan.

