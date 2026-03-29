Bogdan Ivan propune două variante pentru scăderea preţului carburantului. Ministrul Energiei anunță ședință de lucru, luni

Ministrul Energiei Bogdan Ivan a declarat că luni va avea loc o şedinţă referitoare la preţul combustibililor și a reiterat că a făcut două propuneri: diminuarea TVA sau reducerea proporţională a accizei.

„Mâine va avea loc o şedinţă de lucru extrem de aplicată, pe scenarii, referitoare la ceea ce am spus încă de acum o lună de zile, din partea Ministerului Energiei şi a PSD, asupra a ceea ce am spus încă de acum o lună de zile, şi anume că o scădere reală a preţului final la pompă poate să vină, pe lângă mecanismele de reglare de piaţă, pe lângă mecanismele de reglare a adaosurilor comerciale şi a supraimpozitării unor venituri excepţionale, poate să vină doar din două surse care au legătură directă cu segmentul de fiscalitate a preţului combustibililor”, a declarat ministrul Ivan, într-o conferinţă de presă susţinută duminică la Brăila.

„Acest lucru reprezintă fie diminuarea TVA, care în momentul de faţă a fost aplicată în câteva state europene, dar în România e în continuare o opţiune, şi doi - reducerea proporţională a accizei, cu un mecanism extrem de clar. Pe de-o parte, în această perioadă statul român are venituri suplimentare din creşterea preţurilor, încasare suplimentară din TVA. Se calculează tot ce încasează suplimentar Ministerul de Finanţe, în această perioadă, în luna martie, plus cele 3 luni de criză în domeniul carburanţilor. Iar toţi aceşti bani, într-o formă foarte clară şi transparentă, se întorc înapoi în buzunarul oamenilor”, a explicat Ivan.

Bogdan Ivan a subliniat că statul trebuie să sprijine cetăţenii în această perioadă de criză.

„Nu e normal ca în momentul în care oamenii sunt cei care iau o parte din presiunea acestei crize internaţionale şi suportă această criză, vin companiile, după decizia din această săptămână, care suportă şi ele, în parte, această criză, e normal ca şi statul să fie cel care vine să sprijine în momentul de faţă oamenii şi să suporte şi el o parte din această presiune, din banii suplimentari pe care i-a încasat în această perioadă. Imediat după ce va exista o decizie, care sper să fie luată cât mai repede, în contextul în care mâine se împlinesc patru săptămâni de la data la care am propus pentru prima dată un set de 5 măsuri în cadrul coaliţiei de guvernare şi e nevoie ca aceste decizii să fie luate de îndată, cel târziu săptămâna viitoare”, a mai spus ministrul.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va fi luat un nou set de măsuri „până la finalul zilei de luni” pentru reducerea preţurilor la carburanţi, cel mai probabil prin reducerea accizei.

Astfel, Ministerul Finanțelor pregătește o ordonanță de urgență pentru introducerea unui mecanism de accize dinamice la carburanți, care să atenueze creșterea prețurilor la pompă în contextul noii crize energetice, a anunțat Alexandru Nazare, vineri după reuniunea Eurogroup. România trebuie să răspundă coordonat, alături de partenerii europeni, la noul șoc energetic și să adopte măsuri mai bine calibrate, adaptate unui context economic mai dificil decât cel din 2022, a adăugat ministrul.

Președintele PSD Sorin Grindeanu și ministrul Energiei Bogdan Ivan au participat duminică la întâlnirea regională Sud-Est cu social-democrații.

Editor : Ana Petrescu