Bogdan Ivan, fost ministru al Economiei, a declarat, vineri, la Digi24, că nu se simte atacat de afirmațiile succesorului său, Radu Miruță, care a susținut că procedura de numire a membrilor în Consiliile de Administrație a unor companii publice a fost „viciată”. Ivan a afirmat că, dacă există date concrete, acestea ar trebui transmise justiției.

Fostul ministru al Economiei Bogdan Ivan nu consideră dezvăluirile succesorului său, Radu Miruţă, privind numirile în Consiliile de Administraţie ale unor companii publice drept atacuri la adresa sa. Ivan spune că, dacă Miruţă are date concrete, se poate adresa justiţiei pentru a se face dreptate.

Întrebat vineri seară, la Digi 24, dacă se simte atacat în urma afirmaţiilor actualului ministru Radu Miruţă, care a spus că procedura de numire a membrilor în Consiliile de Administraţie a şase companii din subordinea ministerului a fost ”viciată”, fostul ministru al Economiei Bogdan Ivan a afirmat că nu consideră că aceste afirmaţii îl vizează.

”Nu le-am considerat (ca un atac – n.r.), că nu m-am simţit. Aşa că dacă domnul Miruţă are toate instrumentele să facă toate procedurile legale dacă a constatat că ceva nu e în regulă, să trimită la Parchet, la DNA, unde vrea dumnealui şi mi se pare absolut corect să o facă”, a răspuns Bogdan Ivan.

Acesta a mai explicar că ”în foarte scurtul timp” de şase luni cât a fost ministru al Economiei a iniţiat, semnat şi a dus mai departe proiecte în valoare de miliarde de euro.

Editor : M.I.