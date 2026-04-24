Bolojan: „Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități nu au fost tăiate.” De ce au fost introduse CASS și impozitul pe proprietate

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că ajutoarele pentru persoanele cu dizabilităţi nu au fost tăiate, iar modificările recente țin de necesitatea echilibrării sistemului și a finanțării bugetelor locale.

„Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilităţi nu au fost tăiate. Atunci când am introdus şi am extins plata CASS-ului, contribuţia de sănătate, pentru cetăţenii români, pentru că aveam 6,3 milioane de plătitori şi 16,5 milioane de beneficiari şi nu mai putea funcţiona sistemul, persoanele cu dizabilităţi au rămas în continuare exceptate. Ele erau scutite în totalitate de impozitul pe proprietăţi și, într-adevăr, acum s-a introdus o plată a impozitului pe proprietate care are câteva reduceri, cei care sunt cu handicap grav 50%, cei care sunt cu handicap accentuat 25%”, a declarat premierul la Europa FM.

Șeful Executivului a explicat că măsura privind impozitul pe proprietate reprezintă o contribuție la bugetele locale, necesară pentru susținerea serviciilor publice.

„Aceasta este o contribuţie la bugetul local, pentru că fiecare casă din România, indiferent cine locuieşte în ea, are nevoie de apă, de canalizare, de asfalt”, a precizat Ilie Bolojan, subliniind că astfel de contribuții sunt necesare pentru funcționarea administrațiilor locale și pentru menținerea echilibrelor financiare.

„Nu există să asigurăm condiţii care sunt de nesusţinut pentru un stat. Ştiinţa de a guverna este dată de a livra maxim posibil cu resursele pe care le ai. România nu mai putea să meargă pe datele pe care le-a avut”, a mai spus acesta.

