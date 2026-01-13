Live TV

Bolojan, despre bugetul de stat pe 2026: Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie

Data actualizării: Data publicării:
sedinta guvern
Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că bugetul de stat pe anul 2026 ar trebui să fie adoptat până la finalul lunii februarie.

„Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie. Dar asta nu depinde exclusiv de Guvern. Se ajunge în discuții în Parlament, va ține și de Parlament. Dar sper, așa cum am spus, să-l avem adoptat cât mai repede”, a afirmat șeful Guvernului, marți seară la TVR 1.

Premierul a menționat că bugetul de investiții va fi bazat în principal pe absorbția de fonduri europene.

„Pentru țara noastră este important să creăm condiții de dezvoltare în anii următori. Asta înseamnă să avem un volum important de investiții, să ne extindem infrastructura, de exemplu, să creăm condiții cât mai bune. Iar aceste lucruri le putem face doar accesându-ne fondurile europene” a adăugat el.

Citește și: Ilie Bolojan: Vreau un nou ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie

Acesta a mai precizat că „avem anul acesta, practic, termenul final pentru închiderea unui pachet de apeluri, PNRR, unde avem de absorbit aproximativ 10 miliarde de euro, mai avem încă 5 miliarde de euro din fondurile de coeziune, dar ele continuă și în anii următori”.

„Cele 10 miliarde care sunt din PNRR trebuie să le absorbim până la finalul acestui an, mai exact până în toamnă și asta înseamnă că va fi o prioritate pentru noi. Deci, bugetul de investiții, de exemplu, se va baza în principal pe absorbția de fonduri europene', a conchis Ilie Bolojan.

Citește și: Prima reacție a lui Ilie Bolojan la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Am avut o discuție”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
powell si trump
1
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Rep. Jeff Landry
2
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
3
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Mao Ning purtătorul de cuvânt al MAE chinez
4
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu...
ochiul unei femei
5
Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin...
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Digi Sport
Lovitură de teatru: a lăsat pe toată lumea ”mască” după ce ucrainenii au spus că e în comă și Kremlinul îi alege înlocuitorul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PNL - CONFERINTA - PRESEDINTE INTERIMAR - 26 NOI 2024
Bolojan explică criza bugetară a Bucureștiului: Disputa dintre Primăria Generală și sectoare a lăsat Capitala fără bani
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan, despre Acordul Mercosur: Eu cred că UE a luat o decizie corectă și România a făcut bine că a susținut această decizie
mapn
Ilie Bolojan anunță un termen pentru creșterea vârstei de pensionare în MApN, MAI și servicii: „Nu mai este altă posibilitate”
ilie bolojan la sedinta de guvern
Bolojan: Achiziția unui avion pentru oficiali trebuie decisă pe baza unei analize cost–beneficiu, nu prin populism
sedinta guvern, ilie bolojan in capul mesei
Ilie Bolojan: Vreau un nou ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie
Recomandările redacţiei
Conceptual representation, with wooden pawns, of corporate layoffs. Concept of layoffs, staff cuts, and mass layoffs
Proiectul de lege privind tăierile din administrația centrală și...
GettyImages-2221346686
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține...
Reza Pahlavi
Trimisul lui Trump, Steve Witkoff, s-a întâlnit în secret cu prințul...
Ultimele știri
Autoritățile iraniene anunță execuții iminente ale participanților la proteste. Miercuri este programat un tânăr de 26 de ani
Cel puţin patru morţi în Ucraina, în urma atacurilor ruse. Două petroliere au fost lovite în Marea Neagră
În Venezuela încă se lucrează la identificarea celor uciși în atacul american: „Exploziile au fost puternice, sunt persoane dispărute”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vanessa Williams recunoaște că după 60 de ani a început să folosească injecții de slăbit: Vreau să arăt bine...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
Cum arată mâna jucătoarei de tenis, Andreea Prisăcariu, după finala din Antalya: ”Așa se face victoria”
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
A ajuns la închisoare după ce l-a șantajat pe prietenul lui Radu Drăgușin! Vedeta din fotbal care a ajuns să...
Adevărul
Ce burse oferă Ministerul Educației pentru elevi și studenți în 2026. Cum pot obține tinerii bani de la stat
Playtech
De ce ar trebui caloriferele setate mereu la nivelul 3, potrivit specialiștilor
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Lovitură de proporții: Jurgen Klopp s-a răzgândit!
Pro FM
Blanket, apariție rară într-un moment tensionat pentru familia sa. Cum a fost surprins fiul lui Michael...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Tăieri în sistemul bugetar - cine sunt salariații afectați. Avertismentul dur al economiștilor: fără scăderi...
Newsweek
Bolojan va crește vârsta la care românii ies la pensie. Va dispărea și pensia anticipată. De când?
Digi FM
Eclipsa totală de Soare în august 2026. Ce se va vedea din România
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Momentul când o pisică distruge rezoluțiile de Anul Nou ale stăpânei sale: „E 5 ianuarie și deja au fost...
Film Now
Priviri complice și gesturi tandre chiar pe covorul roșu. Mila Kunis și Ashton Kutcher, în centrul atenției...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...