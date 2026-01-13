Bolojan, despre bugetul de stat pe 2026: Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți la TVR 1, că bugetul de stat pe anul 2026 ar trebui să fie adoptat până la finalul lunii februarie.

„Ar trebui să îl avem adoptat până la sfârșitul lunii februarie. Dar asta nu depinde exclusiv de Guvern. Se ajunge în discuții în Parlament, va ține și de Parlament. Dar sper, așa cum am spus, să-l avem adoptat cât mai repede”, a afirmat șeful Guvernului, marți seară la TVR 1.

Premierul a menționat că bugetul de investiții va fi bazat în principal pe absorbția de fonduri europene.

„Pentru țara noastră este important să creăm condiții de dezvoltare în anii următori. Asta înseamnă să avem un volum important de investiții, să ne extindem infrastructura, de exemplu, să creăm condiții cât mai bune. Iar aceste lucruri le putem face doar accesându-ne fondurile europene” a adăugat el.

Citește și: Ilie Bolojan: Vreau un nou ministru al Educației până la finalul lunii ianuarie

Acesta a mai precizat că „avem anul acesta, practic, termenul final pentru închiderea unui pachet de apeluri, PNRR, unde avem de absorbit aproximativ 10 miliarde de euro, mai avem încă 5 miliarde de euro din fondurile de coeziune, dar ele continuă și în anii următori”.

„Cele 10 miliarde care sunt din PNRR trebuie să le absorbim până la finalul acestui an, mai exact până în toamnă și asta înseamnă că va fi o prioritate pentru noi. Deci, bugetul de investiții, de exemplu, se va baza în principal pe absorbția de fonduri europene', a conchis Ilie Bolojan.

Citește și: Prima reacție a lui Ilie Bolojan la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Am avut o discuție”

Editor : Ana Petrescu