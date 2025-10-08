Bolojan, discuții cu marii producători agricoli. Guvernul vrea promovarea produselor românești pe piețele externe

Premierul Ilie Bolojan a discutat, miercuri la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai marilor producători și procesatori din domeniul agricol despre felul în care Guvernul poată să îi ajute să crească capacitățile de producție. Executivul vrea să sprijine și promovarea produselor românești pe piețele naționale și externe.

„Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru economia românească, pentru că ați creat locuri de locuri de muncă și vă plătiți taxele la stat! Vreau să cunosc direct de la producători și procesatori din domeniul alimentar cu ce probleme se confruntă și să identificăm împreună politicile publice pe care Guvernul le poate promova pentru a crește și diversifica capacitatea de producție, a mări competitivitatea și pentru a susține produsele românești la export”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit comunicatului de presă al Executivului.

Ilie Bolojan mai spus că o discuție pe aceste teme a avut și cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, care și-au oferit disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe.

Reprezentanții companiilor au punctat dificultățile cu care se confruntă în derularea proiectelor de investiții. Ei au apreciat deschiderea la dialog a prim-ministrului Ilie Bolojan și au arătat disponibilitatea de a continua consultările pentru identificarea unor soluții guvernamentale care să susțină creșterea capacității de producție și promovarea produselor românești în magazinele din țară și pe piețele externe.

La consultările de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin.

