Live TV

Bolojan, discuții cu marii producători agricoli. Guvernul vrea promovarea produselor românești pe piețele externe

Data actualizării: Data publicării:
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Foto: gov.ro

Premierul Ilie Bolojan a discutat, miercuri la Palatul Victoria, cu reprezentanți ai marilor producători și procesatori din domeniul agricol despre felul în care Guvernul poată să îi ajute să crească capacitățile de producție. Executivul vrea să sprijine și promovarea produselor românești pe piețele naționale și externe.

„Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru economia românească, pentru că ați creat locuri de locuri de muncă și vă plătiți taxele la stat! Vreau să cunosc direct de la producători și procesatori din domeniul alimentar cu ce probleme se confruntă și să identificăm împreună politicile publice pe care Guvernul le poate promova pentru a crește și diversifica capacitatea de producție, a mări competitivitatea și pentru a susține produsele românești la export”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit comunicatului de presă al Executivului.

Ilie Bolojan mai spus că o discuție pe aceste teme a avut și cu reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din România, care și-au oferit disponibilitatea de a contribui la promovarea producătorilor români pe piețele externe.

Reprezentanții companiilor au punctat dificultățile cu care se confruntă în derularea proiectelor de investiții. Ei au apreciat deschiderea la dialog a prim-ministrului Ilie Bolojan și au arătat disponibilitatea de a continua consultările pentru identificarea unor soluții guvernamentale care să susțină creșterea capacității de producție și promovarea produselor românești în magazinele din țară și pe piețele externe.

La consultările de la Palatul Victoria, alături de prim-ministrul Ilie Bolojan, au mai participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Raul Gutin.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
1
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
inundatii
3
Ciclonul Barbara lovește România. Cod roșu de ploi prelungit în Constanța. Inundații în...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
4
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Cindy Joyce Tenesso
5
Caz de rasism în București: O șoferiță de ride-sharing a refuzat să ia o clientă din...
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
Digi Sport
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp de 9 luni?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
mașină în apă
Cum au intervenit autoritățile pentru a evita inundații în Capitală...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Rusia amenință SUA, după anunțul lui Donald Trump: „Vom răspunde dur...
bujduveanu si drulă
Bujduveanu, atac la Drulă: Unii ne-am câștigat dreptul de a putea...
sediul cu geamuri al cam
CSM acuză Guvernul că „sfidează autoritatea judecătorească”: „Nu...
Ultimele știri
Donald Trump cere arestarea primarului orașului Chicago și a guvernatorului statului. Ce l-a înfuriat pe liderul de la Casa Albă
BNR a decis menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la 6,50 la sută pe an. Ce prognoză are Banca Națională despre inflație
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hipoglicemie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR a respins sesizările AUR, POT, SOS privind reforma Guvernului la companiile de stat și sistemul sanitar. Argumentele judecătorilor
intrarea in sala CCR
CCR a amânat din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților. Două sesizări privind măsurile Guvernului Bolojan au fost respinse
raluca turcan
Turcan îi critică pe liberali pentru că nu-l apără pe Bolojan de atacurile PSD: „O tăcere ca cea din alte momente-cheie din trecut”
elena lasconi in studioul digi24
Lasconi critică Guvernul: Peste 3 ani vom avea o majoritate de izolaționiști în Parlament. De acolo până la o dictatură e doar un pas
Daniel Fenechiu.
Daniel Fenechiu (PNL): „Nu vom vota proiectele PSD privind eliminarea CASS pentru mame si veterani”
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
BREAKING | A murit Marius Keseri de la Direcția 5
Fanatik.ro
Afacerea IT cu iz de spionaj: omul care a cumpărat acțiuni de la Nicușor Dan, achitat în dosarul de 40 de...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu, cât de gravă e, de fapt, accidentarea. Italienii tocmai au făcut anunțul
Adevărul
Românii fac bășcălie de Ciclonul Barbara. Andreea Esca, revoltată: „Mi-e rușine de oamenii pe care i-am...
Playtech
Cât costă să ridici o casă din BCA de 100 de mp, în toamna lui 2025
Digi FM
Jennifer Lopez, îmbrățișare caldă pentru mama ei, Guadalupe: "Sunt artistă datorită mamei mele"
Digi Sport
”Cel mai frumos copil din lume” nu a mai suportat: ”M-am săturat! Trebuie să ne oprim”
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Șoferii care nu opresc cel puțin 15 minute într-o localitate din Elveția sunt amendați cu 100 de franci
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Care e numele real al lui Bruno Mars, artistul cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”