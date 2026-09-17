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Bolojan, întâlnire cu ambasadorul Coreei de Sud la București. Discuții despre retehnologizarea reactorului de la Cernavodă

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ilie bolojan coreea de sud
Foto: gov.ro
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Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit, joi, la Palatul Victoria, cu noul ambasador al Coreei de Sud în România Hur Seung-chul și cu reprezentantul Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), Park Sangchul, director general al Unit 1 Refurbishment Project. La discuții au participat și reprezentanții Nuclearelectrica. Întâlnirea a vizat, în principal, stadiul proiectului de modernizare și retehnologizare a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă.

„Vă doresc mult succes în mandatul de ambasador al Republicii Coreea în România și vă asigur de respectul Guvernului. Republica Coreea este un important partener al României din Asia și am convingerea că împreună vom dezvolta și consolida Parteneriatul nostru Strategic”, a afirmat Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Un alt subiect discutat a fost cooperarea economică dintre România și Coreea de Sud, în contextul creșterii schimburilor comerciale și a exporturilor.

„Premierul României a apreciat dinamica dialogului bilateral și cele mai recente progrese înregistrate în cooperarea sectorială, în special în domeniul energiei nucleare civile și al industriei de apărare”, a transmis Guvernul.

În cadrul întrevederii a fost analizat stadiul proiectului de modernizare și retehnologizare a Unității 1 de la Cernavodă, realizat de Korea Hydro & Nuclear Power. Potrivit Guvernului, au fost stabiliți și pașii necesari pentru finalizarea investițiilor, conform calendarului agreat.

Ilie Bolojan a precizat că urmărește cu atenție evoluția proiectelor de investiții de la Cernavodă, în condițiile în care reactoarele 1 și 2 asigură aproximativ 20% din necesarul de energie electrică al României.

„Ne dorim ca proiecte de cooperare bilaterală, mai ales de această anvergură, să reprezinte exemple de bune practici în cooperarea dintre statele noastre”, a declarat premierul interimar.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au participat, din partea României, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat Luminița Odobescu și reprezentanții Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.

Editor : Ana Petrescu

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