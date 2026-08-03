Bolojan, întrebat dacă aplică și acasă măsurile cerute românilor: „Ajung foarte târziu și nu mai este timp să stau cu becurile aprinse”

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat, la finalul briefingului de luni privind situația din sistemul energetic, că în propria locuință nu are timp să stea cu becurile aprinse. Răspunsul a venit după ce jurnaliștii i-au atras atenția că, în weekend, luminile au rămas aprinse la Palatul Victoria și la unele ministere, deși Guvernul le-a cerut românilor, companiilor și instituțiilor publice să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf.

Întrebat de ce măsurile anunțate de Guvern nu s-au văzut imediat în instituțiile publice, premierul a explicat că este nevoie de câteva zile pentru ca acestea să fie puse în aplicare.

„Apelul a fost făcut în ședința de Guvern și, începând din această săptămână, veți vedea efectele în instituțiile care țin de Guvern. Fiind o întâlnire organizată la sfârșitul săptămânii, este nevoie de timp pentru partea de punere în practică. De exemplu, pentru a interveni într-o anumită zonă, astfel încât aparatele de aer condiționat sau sistemul de iluminat arhitectural să nu mai funcționeze decât parțial, ai nevoie de cel puțin 24 de ore pentru ca echipele să vină, să intervină și să facă aceste reglaje. Deci aceste măsuri nu se vor vedea imediat de la data apelului, ci există întotdeauna o întârziere de două-trei zile, pentru că este nevoie de organizare și de măsuri fizice care trebuie luate de oameni specializați”, a declarat Ilie Bolojan.

După acest schimb de replici, unul dintre jurnaliști l-a întrebat dacă apelul adresat populației pentru reducerea consumului de energie se aplică și în cazul său.

„În general ajung foarte târziu, uneori pe la 22:00–23:00, și nu mai este timp să stau cu becurile aprinse, iar sistemul de aer condiționat nu funcționează la mine”, a răspuns premierul.

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Editor : A.D.