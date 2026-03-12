Live TV

Bolojan, întrebat de ce a crescut bugetul SRI cu 13%: „Abordarea este simplistă şi strict contabilă”

Data actualizării: Data publicării:
ID335856_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a explicat că majorarea cu peste 13% a bugetului Serviciului Român de Informații în 2026, echivalentă cu aproximativ 5 miliarde de lei, este determinată de programe finanțate din fonduri europene și din mecanismul SAFE - Security Action for Europe, prin care România accesează resurse pentru consolidarea capacităților de securitate și apărare.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, joi seară, la finalul şedinţei de Guvern în care au fost adoptate bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale, cum se explică majorarea cu 13,8% a bugetului Serviciului Român de Informaţii, care anul acesta va primi cu peste 5 miliarde de lei mai mult comparativ cu anul trecut. „Abordarea este simplistă şi strict contabilă”, a replicat Bolojan.

Prim-ministrul a explicat că bugetul majorat al SRI, ca şi al altor ministere din domeniul ordinii publice sau apărării, are legătură cu accesarea de fonduri prin programul SAFE, destinat consolidării capacităţilor militare ale statelor membre ale Uniunii Europene.

„Trebuie să recunoaştem că sunt ministere care şi-au crescut bugetele sau autorităţi pentru că beneficiază de anumite linii de finanţare - vă rog să verificaţi, de exemplu Ministerul Apărării sau Ministerul Transporturilor care au programe importante - şi şi Serviciul Român de Informaţii are programe atât pe fonduri europene, cât şi pe componenta de SAFE, de exemplu, achiziţii de elicoptere de tip utilitar, alte dotări care ţin atât de accesarea de fonduri europene, cât şi de SAFE”, a spus premierul.

Premierul a explicat că aceste finanţări europene şi programe speciale se reflectă direct în bugetele instituţiilor care le accesează.

„Prin urmare, cumulând aceste sume în bugetul acestor instituţii, inclusiv SRI, - şi la Ministerul Apărării e o creştere importantă pe partea de SAFE de câteva miliarde, la fel este la Transporturi de câteva miliarde, anumite ministere cum sunt cele de Externe care n-au avut de exemplu astfel de proiecte în mod evident nu apare surplusul care apare la cei care au aceste fonduri. Aceasta este explicaţia, dar în toate sistemele care ţin de ordinea publică şi siguranţa naţională aşa cum ştiţi din Ordonanţa privind reforma administrativă, reducerea de cheltuieli de personal se va face în perioada următoare şi lucrăm în acest sens în aşa fel încât prin creşterea vârstei de pensionare în aceste domenii, acolo unde aveam pensionări accelerate la 52, 53, 54 de ani, în anii următori treptat-treptat să avem o creştere a vârstei de pensionare, ceea ce va însemna economii foarte importante pentru că personalul nu va trebui înlocuit de noile generaţii. Aceasta este realitatea”, a adăugat Bolojan.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
atac cu rachete ucraina
4
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
5
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat structura proiectului adoptat în ședință la Palatul Victoria
ilie bolojan guvern
Guvernul a adoptat legea bugetului de stat și creșterea salariului minim pe economie. Bolojan: „Bugetul va trece de Parlament”
NWViNTdhYmQ3MjIxZjZlNGE3NDMxYzc0Yw==.thumb
Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul scăderea accizei la carburanți: „Să nu acționăm ca niște piromani economici”
alexandru nazare la guvern
Bugetul pe 2026: creștere de 1%, deficit de 6,2%. Nazare: Alocăm mai mulți bani pentru investiții, e ultimul tren pentru PNRR
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan răspunde atacurilor PSD: Dacă un partid din coaliție nu este mulțumit, poate să inițieze moțiuni de cenzură
Recomandările redacţiei
florin manole face declaratii
Manole anunță că salariul minim brut crește la 4.325 lei, din 1 iulie...
© Press Service Of The President Of Ukraine / YPV.2026
Zelenski și ministrul Apărării, Radu Miruță, vizită la Baza 86...
Drivers Cross European Borders To Queue For Cheap Fuel
Guvernul a aprobat prelungirea ajutorului pentru transportatori...
New Project (22)
(P) Câți bani rămân în țară din programul SAFE? Planul de 1,3...
Ultimele știri
Un avion american de realimentare KC-135 s-a prăbuşit în Irak
SUA „nu sunt pregătite” încă să escorteze nave prin Strâmtoarea Ormuz, recunoaşte secretarul pentru energie
Cinci scenarii la Washington pentru sfârșitul războiului cu Iranul (Axios)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Rădoi, idolul lui Florin Tănase?! Gestul decarului de la FCSB pe când antrenorul era la Craiova: „Cu Mirel să...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Lewis Hamilton, mai îndrăgostit ca niciodată. Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...