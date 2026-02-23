Live TV

Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din PNRR. „Mă refer inclusiv la revocări din funcție”

ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Fără întârzieri la plata facturilor Buget mai mare cu până la 70% în 2026

Premierul Ilie Bolojan a avertizat luni, în cadrul reuniunii Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare și Reziliență, că miniștrii și secretarii de stat riscă revocarea din funcție dacă România pierde bani din PNRR din cauza întârzierilor în implementarea reformelor și investițiilor, cerând accelerarea ritmului de lucru, eliminarea blocajelor și plata la timp a facturilor pentru proiecte, astfel încât toate angajamentele să fie îndeplinite până la 31 august 2026.

„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Acesta a precizat că și în cazul directorilor și al personalului din administrație vor exista consecințe, subliniind că nu este acceptabil ca angajații să încaseze sporuri pentru fonduri europene dacă țara pierde finanțări din cauza neîndeplinirii jaloanelor.

Fără întârzieri la plata facturilor

Premierul a mai cerut ca facturile pentru lucrările realizate în cadrul proiectelor PNRR să fie plătite fără întârzieri, pentru a evita blocaje suplimentare în implementare.

În cadrul reuniunii au fost analizate stadiile cererilor de plată 3 și 4, deja transmise Comisiei Europene, dar și pregătirea cererilor de plată 5 și 6, care urmează să fie depuse în perioada următoare.

Potrivit noii decizii de punere în aplicare a Consiliului, România are în total șase cereri de plată. Ultimele două, 5 și 6, vor fi transmise în 2026, cererea finală având termen-limită 30 septembrie 2026.

Cererea 5 va include 28 de ținte și jaloane, iar cererea 6 va include 151 de ținte și jaloane, aferente atât componentei nerambursabile, cât și celei rambursabile.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a transmis că ritmul de absorbție trebuie accelerat semnificativ în următoarele luni.

„Dacă anul trecut am crescut absorbția din PNRR de la aproximativ 4 miliarde de euro la peste 10,5 miliarde de euro, în următoarele șase luni trebuie să trecem la un ritm și mai intens pentru a dubla această sumă. Fac apel la fiecare minister ca până la sfârșitul săptămânii să transmită MIPE informații actualizate privind progresele făcute și un calendar al activităților”, a spus ministrul.

Buget mai mare cu până la 70% în 2026

Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Florin Zaharia, a anunțat că prin bugetul pe 2026 vor trebui asigurate sume cu până la 70% mai mari decât anul trecut pentru susținerea proiectelor din PNRR.

Astfel, totalul alocat ar urma să ajungă la aproximativ 73 de miliarde de lei, incluzând cofinanțări și cheltuieli neeligibile.

Reprezentantul Ministerului Finanțelor a precizat că autoritățile publice locale vor beneficia de cele mai mari bugete din istorie, ceea ce ar trebui să permită accelerarea implementării proiectelor.

Până în prezent, România a depășit 50,08% din valoarea totală a PNRR, încasând 10,72 miliarde de euro.

Din această sumă, 6,4 miliarde de euro reprezintă componenta nerambursabilă, iar 4,31 miliarde de euro componenta rambursabilă. Sumele includ prefinanțarea și plățile aferente cererilor 1 și 2, precum și parțial cererea 3.

Editor : A.D.

