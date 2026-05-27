Video Bolojan: „L-am mandatat pe ministrul Pîslaru să negocieze cu Comisia Europeană creșterea eșalonată a salariilor demnitarilor”

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
„De adoptarea legii depinde încasarea a 770 de milioane de euro din PNRR" „România are printre cele mai mari cheltuieli de personal din Europa raportat la veniturile statului"

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Digi FM, că l-a mandatat pe ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, să solicite Comisiei Europene acordul pentru eșalonarea creșterilor salariale prevăzute pentru demnitari în noua lege a salarizării. Bolojan a explicat că, deși aceștia trebuie incluși în ierarhia salarială a sistemului public, majorarea veniturilor lor nu reprezintă o prioritate în actualul context economic.

„L-am mandatat astăzi pe domnul ministru Pîslaru ca, în negocierile pe care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, pentru că această ierarhie de salarii nu putea fi evitată, subliniez, să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari. Țara are multe probleme. Chiar prima noastră urgență este să corectăm faptul că demnitarilor nu le-au crescut salariile de cinci ani de zile, ceea ce este real. Dar nu asta este prima noastră grijă”, a declarat acesta.

Potrivit premierului interimar, mandatul acordat ministrului Muncii vizează obținerea unei formule prin care salariile demnitarilor să ajungă la nivelul prevăzut de noua grilă abia după ce sunt eliminate dezechilibrele salariale din restul sistemului public.

„Domnul Pîslaru are mandat, pentru că Ministerul Muncii a propus acest proiect, ca în negocierile care se poartă în aceste zile cu Comisia Europeană, până săptămâna viitoare, să solicite un acord pe o creștere eșalonată a salariilor la demnitari, în așa fel încât atunci când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă, conform ierarhiei, să ajungă și demnitarii, pentru că nu ei sunt principala noastră preocupare”, a afirmat Bolojan.

„De adoptarea legii depinde încasarea a 770 de milioane de euro din PNRR”

Premierul interimar a subliniat că noua lege a salarizării reprezintă un angajament asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar adoptarea acesteia condiționează încasarea unor fonduri europene importante.

„Această lege de salarizare a fost un angajament al României în programul PNRR. De trecerea acestei legi ține absorbția de către România a peste 770 de milioane de euro. Dacă până în toamnă această lege va trece, vom primi acești bani. Dacă nu, România va pierde acești bani, pentru că sunt granturi pe care România ar trebui să le primească”, a explicat Bolojan la Digi FM.

El a arătat că unul dintre obiectivele reformei este eliminarea inechităților acumulate în ultimii ani, în condițiile în care diferite categorii de angajați din sistemul public au beneficiat de sporuri și facilități acordate succesiv: „Comisia Europeană, pe bună dreptate, și noi recunoaștem asta, a constatat că legea salarizării s-a modificat de nenumărate ori. Fiecare categorie socială, dacă a fost suficient de influentă, a obținut sporuri și condiții speciale. S-au creat dezechilibre foarte mari, în care oameni care au teoretic aceeași greutate a muncii sunt plătiți foarte diferit doar pentru că lucrează într-o instituție sau alta”.

„România are printre cele mai mari cheltuieli de personal din Europa raportat la veniturile statului”

Ilie Bolojan a susținut că principala limitare în ceea ce privește majorările salariale este capacitatea bugetului de stat de a le susține.

„Noi avem anul acesta aproximativ 166 de miliarde de lei cheltuieli cu salariile în sectorul public. Acestea reprezintă aproximativ 8,1% din PIB-ul României. Problema este că România are printre cele mai mici venituri publice din Europa, sub 30% din PIB, în timp ce media europeană este de aproximativ 40%. Din ceea ce încasăm la buget, cheltuim 39% pe salarii, în timp ce media europeană este de aproximativ 25%”, a explicat acesta.

Premierul a precizat că, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, a fost convenită o creștere a anvelopei salariale cu aproximativ 8 miliarde de lei în 2027, însă fără depășirea limitelor asumate prin planul de consolidare fiscală.

„Nu putem crește salariile peste o anumită anvelopă. Trebuie să vedem cum eliminăm inechitățile care s-au acumulat în acești ani și, la final, cum facem ca ceea ce votăm să fie acceptat de Comisia Europeană, ca să ne luăm cei 770 de milioane de euro”, a declarat Bolojan.

În apărarea ideii de ierarhizare a salariilor în sectorul public, premierul interimar a oferit exemplul unor instituții în care salariile și sporurile au ajuns să depășească nivelul indemnizațiilor unor funcții de demnitate publică.

„Când am analizat de ce nu merg fondurile europene și care este situația, am constatat că în ministerele care gestionau proiecte europene câștigul mediu net era cât al primului-ministru al României. Toți directorii aveau bonusul de 100% și aveau peste 4.000 de euro net. Gândiți-vă că una este răspunderea unui premier sau a unui ministru și alta este răspunderea unui funcționar”, a afirmat Bolojan.

Acesta a adăugat că încearcă să promoveze o regulă prin care sporurile pentru fonduri europene să fie acordate în funcție de rezultate și nu automat.

„Așa este și în sectorul privat. Ți-ai făcut treaba? Ți-ai luat bonusul. Nu ți-ai făcut treaba? Nu este normal să îl primești”, a concluzionat acesta. 

