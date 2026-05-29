Bolojan: Romgaz a preluat Azomureş. Salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultura din România şi va asigura preţuri stabile

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat, vineri, pe Facebook, că Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro, contractul fiind semnat vineri. „Preluarea salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultură din România şi va asigura preţuri stabile pentru agricultorii noştri în anii următori”, a transmis acesta.

„Astăzi s-a semnat contractul pentru achiziţia Azomureş şi s-a avizat tranzacţia în Consiliul de Administraţie al Romgaz. Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro, din care puţin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro reprezintă materia primă şi stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro reprezintă costurile necesare menţinerii combinatului în funcţiune şi plăţii salariaţilor în următoarele două luni, până la preluarea efectivă”, a arătat Ilie Bolojan, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

El a menţionat că mai sunt de obţinut câteva avize: aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Romgaz, avizul Consiliului Concurenţei şi cel al Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD).

„Preluarea combinatului Azomureş de către Romgaz salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultură din România şi va asigura preţuri stabile pentru agricultorii noştri în anii următori. Romgaz îşi diversifică activitatea şi pune în valoare, prin procesare în industria românească, gazul din Marea Neagră. Având în vedere importanţa producţiei de îngrăşăminte în contextul crizei din Golf şi valorificarea în interesul economiei naţionale a resurselor pe care le avem, ţinând seama de impactul combinatului în judeţul Mureş şi de numărul de angajaţi, peste 900, aceasta este una dintre cele mai importante tranzacţii derulate în ultimii ani. Mulţumesc echipelor de negociere pentru finalizarea în mod profesionist a tranzacţiei. La un preţ corect în piaţă”, a transmis Bolojan.

