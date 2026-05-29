Live TV

Bolojan: Romgaz a preluat Azomureş. Salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultura din România şi va asigura preţuri stabile

Data publicării:
azomures
Foto: Ilie Bolojan/ Facebook

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunţat, vineri, pe Facebook, că Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro, contractul fiind semnat vineri. „Preluarea salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultură din România şi va asigura preţuri stabile pentru agricultorii noştri în anii următori”, a transmis acesta. 

„Astăzi s-a semnat contractul pentru achiziţia Azomureş şi s-a avizat tranzacţia în Consiliul de Administraţie al Romgaz. Romgaz a preluat platforma Azomureş pentru suma de 69 de milioane de euro, din care puţin peste 46 de milioane de euro reprezintă valoarea combinatului, până la 10 milioane de euro reprezintă materia primă şi stocurile de consumabile, iar maximum 13 milioane de euro reprezintă costurile necesare menţinerii combinatului în funcţiune şi plăţii salariaţilor în următoarele două luni, până la preluarea efectivă”, a arătat Ilie Bolojan, vineri seară, într-o postare pe Facebook. 

El a menţionat că mai sunt de obţinut câteva avize: aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor Romgaz, avizul Consiliului Concurenţei şi cel al Comisiei de Examinare a Investiţiilor Străine Directe (CEISD). 

„Preluarea combinatului Azomureş de către Romgaz salvează producţia de îngrăşăminte pentru agricultură din România şi va asigura preţuri stabile pentru agricultorii noştri în anii următori. Romgaz îşi diversifică activitatea şi pune în valoare, prin procesare în industria românească, gazul din Marea Neagră. Având în vedere importanţa producţiei de îngrăşăminte în contextul crizei din Golf şi valorificarea în interesul economiei naţionale a resurselor pe care le avem, ţinând seama de impactul combinatului în judeţul Mureş şi de numărul de angajaţi, peste 900, aceasta este una dintre cele mai importante tranzacţii derulate în ultimii ani. Mulţumesc echipelor de negociere pentru finalizarea în mod profesionist a tranzacţiei. La un preţ corect în piaţă”, a transmis Bolojan. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
drapel nato langa ale aliatilor
3
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
4
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
robert fico face declaratii
5
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
GALATI - EXPLOZIE DRONA - 29 MAI 2026
Ilie Bolojan: Să vă gândiți ce înseamnă acțiuni iresponsabile în politică care țin de contestarea legislației privind atacarea dronelor
Ilie Bolojan Maia Sandu Chisinau
Bolojan a discutat cu Maia Sandu despre consolidarea apărării pe flancul estic, după incidentul cu drona de la Galați
pupitru psd
PSD, apel la stabilitate politică după incidentul cu drona de la Galați: „România are nevoie de un guvern funcțional”
ilie bolojan
Bolojan vrea să sancționeze diplomații ruși la București după incidentul cu drona din Galați
Ilie Bolojan
Bolojan, după incidentul de la Galați: „Situația este inacceptabilă. România trebuie să-și consolideze apărarea”
Recomandările redacţiei
blocul din galati lovit de drona
Drona prăbuşită la Galaţi era rusească, confirmă NATO
radu miruta
Radu Miruță: NATO a aprobat cererea României pentru sisteme...
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_186556
Nicușor Dan, la Galați: O dronă lovită deasupra Ucrainei și-a...
vladimir putin (1)
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în...
Ultimele știri
„Am fost destul de surprinși”. Ce a scos la iveală analiza resturilor unei rachete Oreșnik lansate asupra Ucrainei în ianuarie
Atacurile dronelor ucrainene împotriva Rusiei: Producția de motorină a scăzut cu 20% în doar două luni
Putin anunță că Rusia este pregătită să reia negocierile cu Ucraina, în timp ce Kievul lovește infrastructura energetică rusă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
Scandal în Dinamo – FCSB! Un copil, fan al roş-albaştrilor, evacuat de jandarmi din mijlocul fanilor...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Reacții șoc în Rusia, după incidentul de la Galați. „Ce atâta agitație pentru o singură dronă? Așteptați-le...
Adevărul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager...
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”