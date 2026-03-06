Live TV

Bolojan, ședință la Palatul Victoria. Fiecare minister va transmite un calendar detaliat pentru PNRR

bolojan pnrr palatul victoria guvern
Ședință de lucru la Palatul Victoria pentru accelerarea implementării PNRR.. Foto: gov.ro

Prim-ministrul Ilie Bolojan a convocat, vineri la Palatul Victoria, o ședință de lucru cu ministerele coordonatoare pentru a analiza stadiul implementării reformelor și investițiilor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Am cerut ministerelor accelerarea ritmului de lucru și o mai bună coordonare pentru depășirea eventualelor blocaje de natură administrativă”, a declarat premierul, amintind de solicitările formulate anterior, la ședința Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR din 23 februarie 2026, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

În cadrul întâlnirii, a fost analizată evoluția fiecărui proiect de reformă și investiții din domeniile energie, transporturi, agricultură, dezvoltare, sănătate și mediu. Fiecare minister coordonator va transmite Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) un calendar detaliat privind implementarea proiectelor, astfel încât să fie creat un tablou de bord permanent actualizat, care va fi ulterior prezentat și publicului.

Citește și: La ce ţintă de deficit s-a angajat Ilie Bolojan la Bruxelles. „Am confirmat cu comisarul pentru economie”

Referitor la reformele care implică adoptarea unor proiecte de lege, Ilie Bolojan a precizat că ministerele inițiatoare trebuie să le promoveze în Guvern până în luna mai, urmând ca acestea să fie transmise Parlamentului pentru dezbatere și aprobare în procedură de urgență. „Ministerele vor colabora strâns pentru elaborarea, avizarea și acomodarea punctelor de vedere astfel încât reformele să fie aprobate în termenele stabilite”, a adăugat premierul.

În ceea ce privește proiectele de investiții, ministrul Alexandru Nazare a reconfirmat că sumele aferente, inclusiv co-finanțări și alte cheltuieli eligibile, există și vor fi asigurate în continuare. De asemenea, ministerele vor continua colaborarea cu contractorii pentru a accelera ritmul de implementare.

La ședință au participat vicepremierii Oana Gheorghiu, Marian Neacșu, Tánczos Barna, precum și miniștrii Alexandru Nazare, Dragoș Pîslaru, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Florin Barbu, Cseke Attila, Ciprian-Constantin Șerban, Diana Buzoianu și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

Citește și: Bolojan, optimist că primim banii PNRR pentru reforma pensiilor speciale: „Comisia Europeană a apreciat eforturile pe care le-am făcut”

Potrivit datelor oficiale, până la 23 februarie 2026, România a absorbit peste jumătate din valoarea totală a PNRR, respectiv 50,08%, echivalentul a 10,72 miliarde euro. Din această sumă, 6,40 miliarde euro reprezintă asistență financiară nerambursabilă, iar 4,32 miliarde euro asistență financiară rambursabilă, incluzând pre-finanțarea și sumele aferente Cererilor de plată 1, 2 și parțial 3.

Editor : Ana Petrescu

