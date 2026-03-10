Bolojan vrea investiții mai mari în industria alimentară. Guvernul promite sprijin pentru producătorii români

Premierul Ilie Bolojan a avut, marți la Palatul Victoria, o întrevedere cu CEO al Schwarz Group, Gerd Chrzanowski, în care au fost discutate oportunitățile de investiții în sectorul producției alimentare din România și posibilitățile de promovare a producătorilor români pe piețele europene.

La discuții, prim-ministrul a subliniat că pachetul de stimulare economică promovat de Guvern include mai multe mecanisme de sprijin pentru investiții, mai arată comunicatul de presă al Guvernului.

„Pachetul de stimulare economică promovat de Guvern oferă mecanisme de susținere a investițiilor, precum credite care beneficiază de garanții guvernamentale, scheme de ajutor de stat și alte facilități stabilite în acord cu normele europene”, a transmis Executivul.

Totodată, sunt disponibile instrumente pentru încurajarea proiectelor care vizează creșterea capacităților de producție în sectorul alimentar.

Un alt subiect discutat la propunerea premierului a vizat promovarea producătorilor români pe piețele externe. Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul este deschis să sprijine companiile locale să devină mai competitive și să își extindă prezența în Europa.

„Guvernul are toată deschiderea să sprijine producătorii români competitivi să-și crească capacitatea de producție și să ajungă la standardele cerute de piețele externe, însă colaborarea cu companii internaționale de anvergură le va schimba puternic abordarea”, a declarat șeful Executivului.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat și oportunitățile de investiții în domeniul digital, precum și posibilitățile de colaborare în acest sector.

Premierul a subliniat că digitalizarea și securitatea cibernetică reprezintă domenii de interes pentru Guvern, având în vedere impactul lor asupra economiei.

„Digitalizarea, integrarea sistemelor digitale și securitatea cibernetică sunt aspecte de interes pentru Guvern, având în vedere impactul acestora asupra bunului mers al economiei”, a afirmat Ilie Bolojan.

La finalul întâlnirii, premierul a mulțumit reprezentanților Schwarz Group, Gerd Chrzanowski și Christian Groh, pentru investițiile realizate în România și a subliniat că economia națională oferă noi oportunități pentru dezvoltarea portofoliului de proiecte pe piața românească.

Din partea Guvernului, la întrevedere au mai participat vicepremierul Marian Neacșu, șeful Cancelariei Prim-Ministrului Mihai Jurca și consilierul de stat Raul Gutin.

