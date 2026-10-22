București-Ilfov, printre regiunile UE cu cea mai mare creștere economică. Două regiuni din România, la polul opus (Eurostat)

Regiunea București-Ilfov se află în topul zonelor UE cu cea mai mare creștere a PIB pe cap de locuitor în perioada 2019-2024, potrivit Eurostat, alături de regiuni din Irlanda, Malta și Franța. În același timp, România este reprezentată și în partea de jos a clasamentului, cu regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, care au înregistrat scăderi de două cifre.

„O creștere puternică a PIB a fost înregistrată în regiunea Eastern and Midland din Irlanda, care a avut, de asemenea, cel mai mare PIB pe locuitor în 2024 și care a înregistrat un avans de 38% între 2019 și 2024. Urmează regiunea Northern and Southern, cu 36,4% (...) În afara Irlandei, cele mai mari rate de creștere au fost înregistrate în regiunea București-Ilfov (plus de 33%), Malta (o creștere de 32,9%), regiunea ultraperiferică franceză Mayotte (avans de 32,1%)”, arată Eurostat, scrie News.ro.

PIB al UE a crescut cu 5,6% între 2019 și 2024

Între 2019, ultimul an de dinaintea pandemiei de COVID-19, și 2024, PIB-ul Uniunii Europene a crescut, în medie, cu 5,6% în termeni reali.

Dintre cele 244 de regiuni de nivel 2 ale Nomenclatorului comun al unităților teritoriale de statistică al UE (NUTS 2), 197 au înregistrat creșteri, nivelul activității economice fiind mai ridicat în 2024 față de 2019.

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În același timp, PIB pe cap de locuitor a scăzut în 46 de regiuni și a rămas neschimbat într-o singură regiune, Ciudad de Ceuta, din Spania.

Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, printre regiunile cu cele mai mari scăderi

La polul opus, regiunea bulgară Yugoiztochen a înregistrat cea mai mare contracție a activității economice în intervalul 2019-2024, iar PIB a scăzut cu 20,5%.

Eurostat mai arată că în alte patru regiuni s-au înregistrat contracții de două cifre: Dytiki Makedonia din Grecia, cu o scădere de 18%, Groningen din Țările de Jos, cu un recul de 14%, și regiunile românești Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia, cu scăderi de 13,5%, respectiv 11,3%.

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Editor : Ana Petrescu