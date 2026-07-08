Bucureștiul are a patra cea mai mică chirie industrială din Europa. România atrage tot mai multe investiții logistice (raport)

România își consolidează poziția printre cele mai competitive piețe logistice și industriale din Europa, datorită costurilor reduse de ocupare și ale forței de muncă. Chiria medie din București este a patra cea mai mică dintre marile piețe europene analizate, potrivit unui raport.

Piaţa logistică şi industrială din România se numără printre cele mai competitive din Europa din perspectiva costurilor de ocupare, chiria medie din Bucureşti, de 4,8 euro/mp/lună, fiind a patra cea mai redusă dintre pieţele europene analizate, relevă raportul global „Waypoint: Global Industrial Dynamics 2026”, realizat de Cushman & Wakefield, citat de Agerpres.

Concluzia reiese din raportul global „Waypoint: Global Industrial Dynamics 2026”, realizat de Cushman & Wakefield, care analizează evoluţiile din 135 de pieţe logistice şi industriale la nivel mondial.

Documentul arată că, deşi ritmul de creştere al chiriilor industriale s-a temperat în numeroase pieţe mature, cererea rămâne susţinută la nivel global, fiind alimentată în principal de sectoarele e-commerce, distribuţie retail şi producţie. În Europa, pieţele din Europa Centrală şi de Est, inclusiv Bucureştiul, continuă să atragă interesul companiilor care caută să îşi optimizeze costurile şi să îşi consolideze operaţiunile regionale.

La finalul anului 2025, România a înregistrat o creştere anuală a chiriilor industriale de aproximativ 2%, în linie cu media globală de 2,2%, confirmând stabilitatea pieţei locale într-un context în care numeroase pieţe au intrat într-o etapă de normalizare după creşterile accelerate din ultimii ani.

Nivelul chiriilor din Bucureşti este semnificativ inferior celui înregistrat în marile centre logistice din Europa de Vest, precum Londra, Amsterdam sau Frankfurt, şi se situează, totodată, sub cel al principalelor pieţe concurente din regiune, precum Varşovia sau Praga.

Acest nivel al costurilor, coroborat cu accesul la principalele coridoare comerciale europene, menţine Bucureştiul pe lista scurtă a companiilor care îşi optimizează reţelele logistice regionale.

Costurile cu forța de muncă, un avantaj pentru România

Competitivitatea pieţei locale este susţinută şi de costurile cu forţa de muncă. Conform raportului, Bucureştiul se situează în partea inferioară a clasamentului european privind costurile salariale din sectorul logistic şi de producţie, ceea ce îi conferă un avantaj important în competiţia regională pentru atragerea investiţiilor industriale şi logistice. Totodată, salariile din aceste sectoare au înregistrat una dintre cele mai dinamice creşteri din Europa Centrală şi de Est, cu un avans de 7%-12% în ultimele 12 luni, conform datelor Economic Research Institute citate în raport.

Raportul evidenţiază că energia este un factor tot mai important în procesul de luare a deciziilor privind amplasarea operaţiunilor logistice şi industriale. România se numără printre pieţele europene cu costuri ridicate ale energiei electrice pentru utilizatorii industriali şi a consemnat una dintre cele mai importante creşteri anuale ale tarifelor în 2025. Cu toate acestea, ponderea energiei în costul total de ocupare rămâne semnificativ mai redusă decât cea a chiriei şi a costurilor salariale, astfel încât avantajul competitiv net al pieţei locale se menţine.

În acest context, companiile acordă o importanţă tot mai mare eficienţei energetice a clădirilor, accesului la surse regenerabile şi capacităţii proprietăţilor logistice de a integra soluţii de automatizare şi tehnologii care reduc costurile operaţionale pe termen lung - de la certificări verzi ale clădirilor până la panouri fotovoltaice şi soluţii de stocare a energiei instalate on-site.

Cererea pentru spații logistice rămâne ridicată

La nivel european, piaţa logistică rămâne în prezent una favorabilă chiriaşilor, însă Cushman & Wakefield estimează că disponibilitatea spaţiilor se va reduce gradual în următorii ani, pe fondul stabilizării sau scăderii ratelor de neocupare şi al unui ritm mai moderat de dezvoltare a noilor proiecte.

În context, oraşe precum Bucureştiul sunt bine poziţionate pentru a beneficia de strategiile de diversificare şi regionalizare adoptate de companii, oferind un echilibru atractiv între costuri, disponibilitatea forţei de muncă şi accesul la principalele pieţe europene.

„Datele raportului Waypoint confirmă faptul că România îşi consolidează poziţia ca una dintre cele mai competitive pieţe logistice din Europa Centrală şi de Est. Bucureştiul continuă să ofere un raport foarte bun între costurile de ocupare, disponibilitatea forţei de muncă şi accesul la principalele coridoare comerciale europene, aspecte care cântăresc tot mai mult în strategiile companiilor care îşi optimizează lanţurile de aprovizionare. În acelaşi timp, observăm că deciziile de ocupare nu mai sunt influenţate exclusiv de nivelul chiriei, ci şi de factori precum eficienţa energetică, sustenabilitatea clădirilor, accesul la energie şi capacitatea spaţiilor logistice de a integra tehnologii de automatizare. Aceste tendinţe creează oportunităţi importante pentru dezvoltarea pieţei industriale şi logistice din România în următorii ani”, afirmă Ştefan Surcel, Head of Industrial Agency, Cushman & Wakefield Echinox, în comunicat.

Ce mai arată raportul

La nivel global, e-commerce-ul rămâne principalul motor al cererii pentru spaţii logistice şi industriale, urmat de distribuţia retail şi producţia generală. Totodată, sectoare precum energia, tehnologia avansată şi producţia industrială generează noi surse de cerere, susţinând perspectivele favorabile ale pieţelor logistice din Europa şi din regiunea Europei Centrale şi de Est.

„Waypoint: Global Industrial Dynamics 2026” analizează evoluţiile din 135 de pieţe logistice şi industriale din America de Nord şi de Sud, Europa, Orientul Mijlociu, Africa şi Asia-Pacific, evaluând costurile operaţionale, nivelul chiriilor, costurile cu forţa de muncă, preţurile energiei şi perspectivele cererii pe termen mediu.

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Editor : Ana Petrescu