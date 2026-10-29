Bucureștiul are de peste două ori mai multe locuri de parcare publică cu plată față de acum doi ani. Cât costă și cum se poate plăti

Numărul locurilor de parcare publică cu plată din București s-a dublat în ultimii doi ani, de la aproximativ 23.000 la peste 52.000, iar numărul tranzacțiilor a crescut cu 75%, potrivit datelor prezentate joi de Primăria Capitalei. În prezent, municipalitatea administrează 800 de parcaje publice cu plată, unde tariful este de 5 lei pe oră, 30 de lei pe zi sau 500 de lei pe lună.

Potrivit Primăriei Capitalei, în iunie 2024, Bucureștiul avea 23.312 locuri de parcare publică cu plată, față de 52.195 în prezent, ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 108%. În aceeași perioadă, numărul tranzacțiilor de parcare a crescut de la 589.007, în iunie 2024, la 1.031.639, în iunie 2026, cu aproximativ 75%.

Creșterea este vizibilă și față de anul trecut. În iunie 2025, erau disponibile 33.554 de locuri de parcare publică cu plată, iar numărul tranzacțiilor înregistrate era de 746.796. Un an mai târziu, numărul locurilor a crescut cu peste 55%, iar cel al tranzacțiilor cu peste 38%.

„În prezent, Bucureștiul are 800 de parcaje publice cu plată, însumând 52.195 de locuri”, a transmis municipalitatea.

Cât costă parcarea în București și cum se poate plăti

Parcarea în spațiile publice cu plată administrate de municipalitate este taxată zilnic, în intervalul orar 08:00-20:00. Tariful este de 5 lei pe oră, în timp ce abonamentul zilnic costă 30 de lei, iar cel lunar 500 de lei.

Pentru riverani, sunt disponibile abonamente la prețuri reduse, de 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an. Acestea sunt valabile doar pentru parcările din apropierea locuinței.

Șoferii pot achita parcarea prin mai multe metode:

Aplicația oficială Parking București, fără comision;

SMS la numărul 7576;

Aplicațiile partenere AmParcat și Qport, care pot percepe comisioane;

Parcometre, cu plată în numerar;

Stațiile SelfPay;

Platformele online abonamente.cmpb.ro și riverani.cmpb.ro, pentru achiziționarea abonamentelor.

Primăria Capitalei a precizat că extinderea rețelei de parcări publice cu plată a fost însoțită de o creștere a utilizării acestora, reflectată în numărul tranzacțiilor înregistrate în ultimii doi ani.

Editor : A.D.