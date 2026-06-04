Bucureștiul vrea să renunțe la ghenele de gunoi din blocuri până în 2033. Ce prevede noua strategie de salubrizare a Capitalei

Primăria Capitalei a pus în dezbatere publică o nouă strategie privind serviciile de salubrizare, care prevede schimbări majore în modul în care vor fi colectate deșeurile și curățate străzile din București. Planul include desființarea ghenelor de gunoi din blocuri, colectarea unei părți din deșeuri pe timpul nopții, introducerea aspiratoarelor stradale moderne și aplicarea sistemului „plătești cât arunci”.

Strategia pentru salubrizarea pe termen mediu și lung a Municipiului București stabilește direcțiile de dezvoltare ale serviciului de salubrizare până în anul 2033 și are ca obiectiv modernizarea orașului, reducerea poluării și creșterea gradului de reciclare.

Una dintre cele mai importante măsuri propuse este eliminarea treptată a ghenelor de gunoi din blocuri. Tubulaturile de evacuare a deșeurilor ar urma să fie închise și transformate în puncte pentru colectarea separată a gunoiului.

Potrivit documentului, implementarea va fi realizată etapizat de către primăriile de sector și asociațiile de proprietari: 30% dintre ghene ar urma să fie închise la un an de la aprobarea strategiei, 60% în termen de doi ani, iar eliminarea completă ar urma să fie realizată în trei ani.

Colectarea gunoiului, mutată parțial pe timpul nopții

Strategia propune și schimbări importante în programul de colectare a deșeurilor. Operatorii de salubrizare nu vor mai avea voie să ridice gunoiul între orele de vârf 06:00-10:00 și 15:30-19:00 pe arterele principale și pe traseele intens circulate de mijloacele de transport public.

În schimb, o parte dintre programele de colectare vor fi mutate pe timpul nopții. Documentul prevede ca minimum o treime din colectarea deșeurilor menajere să fie realizată între orele 22:00 și 06:00, într-un termen de un an.

Autoritățile susțin că măsura are ca scop reducerea traficului și eficientizarea activităților de salubrizare.

Planul propune și modernizarea modului în care sunt curățate străzile Capitalei. Măturile și periile clasice ar urma să fie înlocuite treptat cu aspiratoare stradale moderne dotate cu filtre HEPA, capabile să reducă praful și particulele fine din aer.

Potrivit strategiei, utilizarea acestor echipamente ar trebui să ajungă la minimum 75% în perioada 2026-2028 și la 90% până în anul 2030.

În același timp, suflantele utilizate în prezent pentru curățarea străzilor ar urma să fie eliminate complet până în 2028 și înlocuite cu echipamente de aspirație.

Strategia mai prevede spălarea trotuarelor, rigolelor și a mobilierului urban cu aparate sub presiune, precum și înlocuirea stropirii clasice a străzilor cu sisteme de spălare stradală în proporție de 100% până în 2028.

Totodată, autoperiile clasice ar urma să fie înlocuite cu echipamente care reduc suspensia prafului în aer.

Mai multe obligații pentru reciclare și colectare separată

Documentul prevede extinderea infrastructurii pentru colectarea separată a deșeurilor pe categorii: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă, biodeșeuri, textile și deșeuri menajere periculoase.

În plus, vor fi introduse sisteme de colectare pentru uleiurile alimentare uzate și vor fi dezvoltate centre speciale pentru deșeuri electrice și electronice, baterii și acumulatori uzați.

Operatorii de salubrizare vor avea obligația să efectueze analize sezoniere privind compoziția deșeurilor și să utilizeze echipamente moderne pentru colectare și transport.

Strategia vorbește și despre dezvoltarea unor instalații moderne pentru tratarea și sortarea deșeurilor, inclusiv unități integrate de tratare mecanică, digestie anaerobă pentru producerea de energie și compostare în sistem închis.

Ce înseamnă sistemul „plătești cât arunci”

Primăriile de sector vor avea obligația să implementeze modelul „plătești cât arunci” pentru deșeurile reziduale. Sistemul presupune că cetățenii nu vor mai plăti o taxă fixă pentru gunoi, ci în funcție de cantitatea de deșeuri pe care o generează. Scopul măsurii este încurajarea colectării separate și reducerea cantității de gunoi care ajunge la groapa de deșeuri.

Strategia prevede și organizarea unor campanii de informare și educare privind reciclarea, prevenirea generării deșeurilor, economia circulară și compostarea individuală.

Documentul mai stabilește că Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale București (ADIGIDMB) ar trebui să înființeze cel puțin un centru de aport voluntar în Capitală.

Proiectul se află în prezent în dezbatere publică, urmând ca măsurile să fie implementate etapizat în următorii ani.

Editor : A.D.