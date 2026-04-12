Buget de aproape 2,8 miliarde de lei pentru Sectorul 3 în 2026. Investițiile și asistența socială sunt printre priorități

Cum sunt împărțiți banii pentru servicii publice și instituții

Bugetul local al Sectorului 3 pentru anul 2026 este estimat la aproape 2,8 miliarde de lei, potrivit proiectului pus în dezbatere publică. Din total, aproximativ 1,5 miliarde de lei sunt alocați pentru funcționare, iar aproape 1,3 miliarde de lei pentru dezvoltare.

Cea mai mare alocare este prevăzută pentru Direcția de Investiții și Achiziții, care va avea la dispoziție aproximativ 844 de milioane de lei. Sume importante sunt direcționate și către Direcția Economică, cu circa 506 milioane de lei, și către Direcția Administrarea Domeniului Public, cu peste 312 milioane de lei.

Alte fonduri relevante sunt alocate Direcției Asistență Legislativă (aproximativ 188 de milioane de lei), Direcției Administrativă și Management Informațional (peste 64 de milioane de lei), precum și Direcției Dezvoltare Durabilă și Sustenabilitate Urbană și Direcției Întreținere și Reparații Drumuri, fiecare cu peste 60 de milioane de lei.

În ceea ce privește instituțiile din subordinea administrației locale, Direcția Generală de Asistență Socială beneficiază de aproape 314 milioane de lei, iar Direcția Generală de Salubritate Sector 3 are alocat un buget de aproximativ 199 de milioane de lei.

Pentru unitățile de învățământ sunt prevăzute fonduri de circa 189 de milioane de lei. Totodată, Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 3 va primi aproape 12 milioane de lei, iar Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale are alocat un buget de 29,8 milioane de lei.

Cheltuielile de personal depășesc 297 de milioane de lei, iar cele pentru bunuri și servicii sunt estimate la aproximativ 489 de milioane de lei.

În același timp, bugetul creditelor interne pentru anul 2026 este stabilit la aproape 739 de milioane de lei.

Proiectul de buget urmează să fie analizat în cadrul dezbaterii publice, înainte de aprobarea finală.

