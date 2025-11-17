Românii fac față cu greu scumpirilor: salariile cresc, dar nu cu același avânt ca prețurile. În prag de sărbători, oamenii trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar atunci când merg la cumpărături. În plus, concetățenii noștri bifează printre cele mai mici venituri din Europa, deși prețurile sunt precum în Occident, arată datele Eurostat, citate de Digi24.

Ce se întâmplă cu prețurile pe final de an? Dar anul următor?

Este întrebarea-cheie pentru români în această perioadă, în care inflația s-a cifrat două luni la rând la aproape 10%, cu o scădere moderată în ultimul buletin de statistică - adică o creștere a prețurilor constantă, care se menține cel puțin până la final de an la un nivel similar, conform prognozei BNR.

Aceeași prognoză care arată că scumpirile se vor tempera anul viitor, dar vor scădea sub 3% abia în a doua parte a anului 2027.

Creșterea prețurilor s-a văzut în scăderea consumului. Ultima statistică europeană arată că România a înregistrat a doua cea mai mare prăbușire a consumului în ultimul an. De teama facturilor mai mari, a plinului tot mai scump, a facturilor la energie duble ori triple, cei mai mulți români au redus cumpărăturile la cele esențiale și au renunțat la ieșiri în oraș sau la vacanțe.

În plus, mai multe companii mari de pe piața IT și auto au anunțat restructurări de personal în ultimele luni, iar altele se pregătesc să taie cheltuielile cu personalul la început de 2026.

În medie, o mie de români au fost restructurați lunar de la începutul anului.

