Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe 2026 ar urma să aibă un excedent de peste 600 de milioane de lei

Veniturile totale ale bugetului asigurărilor pentru șomaj sunt estimate în 2026 la aproximativ 4,03 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile sunt prognozate la circa 3,43 miliarde de lei, rezultând un excedent de 604,199 milioane de lei, potrivit proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul viitor, publicat marți de Ministerul Finanțelor.

Conform documentului, cea mai mare parte a veniturilor, 60,4%, va proveni din cota parte din contribuția asiguratorie pentru muncă destinată finanțării sistemului de asigurări pentru șomaj. Alte 14,7% vor proveni din cota parte a aceleiași contribuții destinată fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

De asemenea, 0,6% din venituri sunt estimate din venituri nefiscale, iar 24,3% din sume primite de la Uniunea Europeană, inclusiv fonduri rambursate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Citește și: NEWS ALERT DOCUMENT Guvernul a publicat bugetul pentru 2026: Pensiile rămân înghețate. Cum se împart banii statului între instituții

Cum sunt împărțite veniturile

Din totalul veniturilor estimate pentru 2026:

  • 3,413 miliarde lei (84,7%) sunt aferente sistemului asigurărilor pentru șomaj;
  • 617,085 milioane lei (15,3%) sunt destinate fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Pe partea de cheltuieli, bugetul asigurărilor pentru șomaj prevede finanțări totale de 3,426 miliarde de lei.

Din această sumă:

  • 3,038 miliarde lei (88,7%) sunt alocate sistemului asigurărilor pentru șomaj;
  • 387,307 milioane lei (11,3%) sunt destinate fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Cheltuielile aferente sistemului de șomaj sunt împărțite pe mai multe categorii.

42,8% din total merg către asistență socială, incluzând plata indemnizațiilor de șomaj, indemnizații pentru absolvenți, precum și stimulente pentru angajatori care angajează absolvenți sau persoane din categorii defavorizate ori pentru stimularea mobilității forței de muncă.

Alte 5,5% sunt destinate plății contribuțiilor de asigurări sociale aferente prestațiilor suportate din bugetul șomajului.

9,2% din fonduri vor acoperi cheltuieli de administrare, precum salariile personalului, bunuri și servicii, dobânzi datorate Trezoreriei statului sau investiții în active nefinanciare.

În același timp, 41,7% din totalul cheltuielilor sunt alocate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, inclusiv din PNRR. Alte 0,8% sunt prevăzute pentru subvenții necesare funcționării centrelor regionale de formare profesională a adulților.

Fondul pentru plata creanțelor salariale

În cazul fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, 99,5% din cheltuieli sunt destinate efectiv plății creanțelor salariale, iar 0,5% reprezintă costuri de administrare ale fondului.

Bugetul asigurărilor pentru șomaj este programat cu un excedent total de 604,199 milioane de lei.

  • Sistemul asigurărilor pentru șomaj ar urma să înregistreze un plus de 374,421 milioane lei;
  • Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale ar avea un excedent de 229,778 milioane lei.

Potrivit documentului, nivelul cheltuielilor pentru 2026 a fost stabilit ținând cont de numărul estimat de beneficiari: în medie 55.000 de persoane vor primi indemnizație de șomaj, iar aproximativ 5.000 de absolvenți vor beneficia de indemnizație de șomaj pentru absolvenți.

Ministerul Finanțelor a publicat proiectul bugetului pentru anul 2026 și poate fi consultat AICI.

