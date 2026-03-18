Bugetul pe 2026 este dezbătut astăzi în plenul reunit al Parlamentului. Votul final va fi dat joi

Proiectele legii bugetului de stat pe 2026 și cel al asigurărilor sociale pentru acest an ajung miercuri în plenul reunit al Parlamentului, de la ora 16.00, după ce au fost dezbătute în comisiile de specialitate și în cele de buget-finanțe.

ACTUALIZARE 09.16 Bugetul alocat programelor de prevenție în sănătate va crește semnificativ în 2026, ajungând la 1,2 miliarde de lei, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Rogobete. Potrivit acestuia, suma este mai mare față de cele 900 de milioane de lei alocate în 2025, fiind „o creștere clară, necesară și asumată”.

Ministrul a subliniat, în postarea sa pe Facebook, importanța investițiilor în prevenție, explicând că lipsa acestora are consecințe grave: „știm foarte bine costul inacțiunii: diagnostice târzii, tratamente mai dificile, suferință care putea fi evitată”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Oficialul a anunțat și extinderea programelor de screening pentru principalele tipuri de cancer. „Extindem programele de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul colorectal”, a spus Rogobete.

În același timp, va fi dezvoltat și screeningul neonatal, unde România face un salt important.

„Facem un pas major în screeningul neonatal: de la 3 biomarkeri la 22 de biomarkeri, depășind media Uniunii Europene. Asta înseamnă depistare mai rapidă și șanse reale pentru copii încă din primele zile de viață”, a mai scris el pe Facebook.

Ministrul Sănătății a insistat că prevenția trebuie privită ca o investiție, nu ca o cheltuială: „Prevenția nu este un cost. Este cea mai corectă investiție în sănătate”.

În paralel, autoritățile vor susține dezvoltarea ambulatoriilor și rolul medicilor de familie, urmând să fie create programe naționale finanțate predictibil și sustenabil direct din bugetul de stat.

„Știu că nu suntem încă unde trebuie să fim. Dar direcția este clară, iar schimbările deja se văd”, a mai transmis ministrul, mulțumind echipei din Ministerul Sănătății pentru activitatea desfășurată.

Știrea inițială

Documentele, aprobate anterior de Guvern, au fost transmise Parlamentului vinerea trecută. Parlamentarii au avut termen până luni, la ora 13.00, pentru a depune amendamente, o parte dintre acestea fiind ulterior acceptate în comisiile reunite de buget-finanțe.

Luni seară, între orele 18.00 și 22.00, au avut loc ședințe comune ale comisiilor de specialitate, în cadrul cărora proiectul de buget a fost analizat, avizat și transmis mai departe comisiilor de buget. Fiecare ordonator principal de credite a fost audiat, iar proiectul a primit avize favorabile.

Marți, comisiile reunite de buget-finanțe au continuat dezbaterile și au aprobat bugetele alocate ordonatorilor de credite, urmând ca discuțiile să se încheie miercuri dimineață.

Ulterior, proiectele vor intra în dezbaterea plenului comun al Camerei Deputaților și Senatului, unde vor fi susținute amendamentele. Ședința este programată să înceapă miercuri la ora 16.00 și va continua joi, zi în care este așteptat și votul final.

Guvernul a adoptat cele două proiecte de buget joia trecută.

Editor : Ana Petrescu