Bugetul pe 2026 ar putea fi gata în câteva săptămâni, spune Nicușor Dan: „Coaliția funcționează mai bine decât percepția”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi, după reuniunea informală a Consiliului European desfășurată la Castelul Alden Biesen din Belgia, că problema bugetului pentru 2026 este „foarte importantă” și că se va implica în momentul în care discuțiile vor începe.

Șeful statului a precizat că are întâlniri frecvente cu liderii coaliției de guvernare, atât individual, cât și, atunci când este necesar, în format de grup și a afirmat că, dincolo de atacurile publice și de percepția că alianța guvernamentală ar fi „în mare suferință”, aceasta funcționează mai bine decât se vede din exterior.

„Dincolo de atacurile continue între părți și percepția, subliniez percepția, că această coaliție este în mare suferință, eu cred că, în realitate, în modul în care ei funcționează și ajung să aibă aceeași opinie pe acte normative pe care și le asumă, această coaliție funcționează mai bine decât percepția”, a spus președintele.

Referitor la bugetul pentru 2026, Nicușor Dan a reiterat că ar fi fost de dorit ca rectificarea bugetară pe 2025 și proiectul de buget pentru 2026 să fie anunțate încă din toamna anului trecut, pentru a transmite un semnal de predictibilitate piețelor financiare.

„Ar fi fost bine să avem buget înainte de 1 ianuarie”, a declarat acesta, adăugând însă că responsabilitatea elaborării bugetului aparține Guvernului susținut în Parlament de patru partide și de minorități.

Președintele a menționat că ministrul Finanțelor s-a întâlnit cu instituțiile reprezentative pentru a discuta alocările bugetare și că, începând de săptămâna viitoare, vor începe discuțiile tehnice. „Eu sper ca în două, trei săptămâni să avem buget”, a spus el.

Întrebat ce mesaj transmite investitorilor faptul că bugetul nu a fost încă adoptat, Nicușor Dan a indicat evoluția deficitului bugetar drept un semnal pozitiv.

„Mesajul cel mai bun pentru investitori este că în loc de 9,5 am avut deficit 7,6”, a afirmat președintele, precizând că, dacă este analizată doar această componentă și nu impactul asupra puterii de cumpărare, aceasta reprezintă „un mesaj foarte bun”.

