Live TV

Bugetul pe 2026: creștere de 1%, deficit de 6,2%. Nazare: Alocăm mai mulți bani pentru investiții, e ultimul tren pentru PNRR

Data actualizării: Data publicării:
alexandru nazare la guvern
Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că bugetul adoptat în această seară de Guvern este „realist” și prevede o creștere a fondurilor pentru investiții, inclusiv cu fonduri europene. Deficitul bugetar prognozat la 6,2% din PIB este „primul pas decisiv” pentru ieșirea din procedura de deficit excesiv, a mai spus ministrul, admițând însă că există și riscuri legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Ne-am dorit de la bun început să fie un buget realist, un buget corect, un buget care să reflecte cu adevărat prioritățile, dar în același timp și posibilitățile pe care le are România în acest moment, în contextul în care ne aflăm astăzi”, a spus Nazare, după ședința de Guvern.

„PIB-ul de la care am plecat este de 2.045,2 miliarde de lei, cu o creștere economică prognozată de 1% o inflație de 6,5% pentru anul 2026. Ca element important al acestui buget aș menționa investițiile. Am reușit să asigurăm un spațiu pentru investiții de aproximativ 164 de miliarde, care este o, evident, o creștere semnificativă de la cele 138 de miliarde investiții publice în anul 2025, notabil fiind faptul că cea mai mare parte a acestor investiții e de fapt o creștere a fondurilor europene. Acest buget mizează pe acest spațiu pe care îl creează pentru fondurile europene, în special pentru PNRR, iar acestea au crescut semnificativ, la aproape 110 miliarde, incluzând și componenta SAFE. Foarte important de spus este că am avut de acomodat pentru bugetul anului 2026 o creștere la dobânzi de aproximativ 10 miliarde de lei și o creștere a componentei de apărare de aproximativ 6 miliarde de lei, dar în același timp asigurând scăderea deficitului, în termenii agreați cu Comisia Europeană, la 6,2% componenta de deficit cash și 6% componenta de deficit ESA”, a spus ministrul.

„Meritul acestor acestui echilibru îl constituie faptul că reușim să scădem deficitul de la 146 de miliarde în nominal, sau 7,6% cash ăn 2025 la 6,2% cash în 2026, aproximativ 127 de miliarde, dar în același timp creștem și investițiile. Mizăm pe investiții - și nu doar pe volumul investițiilor, ci și pe calitatea acestora, pentru că sunt sume direcționate în special în zona de PNRR și fonduri europene. 2026 este ultimul an, e ultimul tren în care mai putem accesa banii din PNRR și prioritatea anului 2026 s-a focusat pe acest lucru”, a continuat el.

Nazare a spus că bugetul pe 2026 este „primul pas decisiv din ieșirea de procedură de deficit excesiv.”

„La finalul acestui an vom fi în traiectoria asumată cu Comisia Europeană de 6,2% și practic închidem un ciclu în care am intrat la finalul anului 2024, cu deficit de 9,3%, ajungem la 6,2%, acolo unde ar fi trebuit să fim și, bineînțeles, realizăm practic un mare pas înainte, mizând pe ieșirea din procedura deficit excesiv în orizontul anului 2029, astfel încât să scăpăm de această ștampilă pe care am purtat-o aproape 10 ani de zile, penalizată fiind România pentru faptul că a menținut niște dezechilibre bugetare cronice”, a spus Nazare.

„Cred că acest lucru este foarte așteptat de piețe, de Comisia Europeană, de români, de toate autoritățile publice locale pentru care acest buget înseamnă în plus, sunt sume în plus semnificative, 7 miliarde de lei în plus pentru autoritățile locale și sunt, pe lângă bani în plus, și mii de proiecte din PNRR, care sunt foarte importante în acest an.

Practic, când vorbesc de PNRR, vorbim de autostrăzi, de autostrada Moldova, dar toate autostrăzile importante finanțate din PNRR și fonduri europene. Vorbim de străzi, vorbim de spitale, vorbim de infrastructuri critice de care vor vor beneficia milioane de români la finalul acestor acestor investiții pe care le asigurăm din acest buget”, a explicat el.

Nazare a săpus că există și riscuri legate de conflictul din Orientul Mijlociu, care trebuie evaluate.

„Nu știm la acest moment ce magnitudine și ce impact va avea conflictul din Orientul Mijlociu, încotro se vor îndrepta lucrurile. Ce putem să luăm în calcul este o creștere moderată a inflației în acest moment. Vom avea date inclusiv de la BNR în curând, la finalul acestei luni și vom monitorizăm foarte atent cum evoluează lucrurile”, a spus el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Ursula von der Leyen.
2
Ursula von der Leyen, după ce Rusia a spus că poate furniza din nou petrol și gaze...
Iranians Take Part In Prayers For Laylat Al-Qadr
3
Iranul cere garanții că SUA și Israelul nu vor mai lansa atacuri în viitor pentru a semna...
atac cu rachete ucraina
4
Kremlinul amenință Marea Britanie după ce ucrainenii au atacat o fabrică militară din...
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran
5
Cele trei condiții puse de Iran pentru încheierea războiului cu SUA-Israel. Ce vrea...
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Digi Sport
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sedinta de guvern cu ilie bolojan
Cum a fost întocmit bugetul de stat pe 2026. Guvernul a publicat structura proiectului adoptat în ședință la Palatul Victoria
Care este diferența dintre Senat și Camera Deputaților. Foto Shutterstock
Conducerea Parlamentului a anulat deplasările externe ale aleșilor săptămâna viitoare: prezență obligatorie la dezbaterea bugetului
ilie bolojan guvern
Guvernul a adoptat legea bugetului de stat și creșterea salariului minim pe economie. Bolojan: „Bugetul va trece de Parlament”
grafic urcare bancnote lei
Consiliul Fiscal a avizat bugetul pentru 2026, dar cu avertismente privind deficitul și datoria publică. Care sunt principalele riscuri
florin manole face declaratii
DOCUMENT Ministerul Muncii critică împărțirea banilor din buget: Alocările din acest an sunt mai mici decât cele din 2025
Recomandările redacţiei
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan răspunde atacurilor PSD: Dacă un partid din coaliție nu...
NWViNTdhYmQ3MjIxZjZlNGE3NDMxYzc0Yw==.thumb
Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul scăderea accizei la...
florin manole face declaratii
Manole anunță că salariul minim brut crește la 4.325 lei, din 1 iulie...
zelenski miruta
Zelenski și ministrul Apărării, Radu Miruță, vizită la Baza 86...
Ultimele știri
Poluare masivă în lacul de acumulare Vidraru. A fost convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Președintele polonez respinge prin veto planul de a accesa împrumuturi UE în valoare de 44 de miliarde de euro pentru apărare
Accident grav pe DN 1: O fetiţă şi un bărbat au murit într-o coliziune în care au fost implicate două mașini și un camion
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vineri 13 nu e zi cu ghinion pentru ele. Viața începe să se îmbunătățească pentru trei zodii după 13 martie...
Cancan
Mugurel Vrabete NU va fi înmormântat! Anunțul făcut de trupa Holograf
Fanatik.ro
Lewis Hamilton, mai îndrăgostit ca niciodată. Ce face pilotul de la Ferarri pentru a fi aproape de Kim...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Cu cine s-a întâlnit Corina Caragea la Real Madrid – Manchester City. E unul dintre cei mai mari fotbaliști...
Adevărul
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Playtech
Schimbare importantă pentru proprietari. Ce se întâmplă cu terenurile caselor construite înainte de 1990
Digi FM
"Nu știu dacă mai e cineva atât de bun, blând, generos și un prieten minunat". Prietenii lui Mugurel Vrabete...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! S-au încheiat negocierile pentru revenirea lui Jurgen Klopp pe banca tehnică
Pro FM
Mugurel Vrabete, basistul de la Holograf, a murit. Ce se știe despre cei trei copii ai săi, unul avut dintr-o...
Film Now
Ce face și cum arată azi Izzie Stevens din "Anatomia lui Grey". Katherine Heigl e măritată și are trei copii
Adevarul
Cinci scenarii. Cum s-ar putea încheia războiul SUA cu Iranul
Newsweek
Subofițer - 8.000 lei pensie militară. Pensionarii civili iau de 3 ori mai puțin, deși muncesc 10 ani în plus
Digi FM
Adio, Oscar? Gafa care l-ar putea costa trofeul pe Timothée Chalamet
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O terapie care combină trei medicamente elimină cancerul pancreatic şi previne reapariţia acestuia, potrivit...
Digi Animal World
Momentul când un polițist prinde un crocofil cu lopata. Reptila se afla pe veranda unei familii din Australia
Film Now
De ce arată Brad Pitt atât de tânăr la 62 de ani. Ce spune celebrul chirurg plastician Terry Dubrow despre...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...