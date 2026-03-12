Bugetul pe 2026: creștere de 1%, deficit de 6,2%. Nazare: Alocăm mai mulți bani pentru investiții, e ultimul tren pentru PNRR

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că bugetul adoptat în această seară de Guvern este „realist” și prevede o creștere a fondurilor pentru investiții, inclusiv cu fonduri europene. Deficitul bugetar prognozat la 6,2% din PIB este „primul pas decisiv” pentru ieșirea din procedura de deficit excesiv, a mai spus ministrul, admițând însă că există și riscuri legate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Ne-am dorit de la bun început să fie un buget realist, un buget corect, un buget care să reflecte cu adevărat prioritățile, dar în același timp și posibilitățile pe care le are România în acest moment, în contextul în care ne aflăm astăzi”, a spus Nazare, după ședința de Guvern.

„PIB-ul de la care am plecat este de 2.045,2 miliarde de lei, cu o creștere economică prognozată de 1% o inflație de 6,5% pentru anul 2026. Ca element important al acestui buget aș menționa investițiile. Am reușit să asigurăm un spațiu pentru investiții de aproximativ 164 de miliarde, care este o, evident, o creștere semnificativă de la cele 138 de miliarde investiții publice în anul 2025, notabil fiind faptul că cea mai mare parte a acestor investiții e de fapt o creștere a fondurilor europene. Acest buget mizează pe acest spațiu pe care îl creează pentru fondurile europene, în special pentru PNRR, iar acestea au crescut semnificativ, la aproape 110 miliarde, incluzând și componenta SAFE. Foarte important de spus este că am avut de acomodat pentru bugetul anului 2026 o creștere la dobânzi de aproximativ 10 miliarde de lei și o creștere a componentei de apărare de aproximativ 6 miliarde de lei, dar în același timp asigurând scăderea deficitului, în termenii agreați cu Comisia Europeană, la 6,2% componenta de deficit cash și 6% componenta de deficit ESA”, a spus ministrul.

„Meritul acestor acestui echilibru îl constituie faptul că reușim să scădem deficitul de la 146 de miliarde în nominal, sau 7,6% cash ăn 2025 la 6,2% cash în 2026, aproximativ 127 de miliarde, dar în același timp creștem și investițiile. Mizăm pe investiții - și nu doar pe volumul investițiilor, ci și pe calitatea acestora, pentru că sunt sume direcționate în special în zona de PNRR și fonduri europene. 2026 este ultimul an, e ultimul tren în care mai putem accesa banii din PNRR și prioritatea anului 2026 s-a focusat pe acest lucru”, a continuat el.

Nazare a spus că bugetul pe 2026 este „primul pas decisiv din ieșirea de procedură de deficit excesiv.”

„La finalul acestui an vom fi în traiectoria asumată cu Comisia Europeană de 6,2% și practic închidem un ciclu în care am intrat la finalul anului 2024, cu deficit de 9,3%, ajungem la 6,2%, acolo unde ar fi trebuit să fim și, bineînțeles, realizăm practic un mare pas înainte, mizând pe ieșirea din procedura deficit excesiv în orizontul anului 2029, astfel încât să scăpăm de această ștampilă pe care am purtat-o aproape 10 ani de zile, penalizată fiind România pentru faptul că a menținut niște dezechilibre bugetare cronice”, a spus Nazare.

„Cred că acest lucru este foarte așteptat de piețe, de Comisia Europeană, de români, de toate autoritățile publice locale pentru care acest buget înseamnă în plus, sunt sume în plus semnificative, 7 miliarde de lei în plus pentru autoritățile locale și sunt, pe lângă bani în plus, și mii de proiecte din PNRR, care sunt foarte importante în acest an.

Practic, când vorbesc de PNRR, vorbim de autostrăzi, de autostrada Moldova, dar toate autostrăzile importante finanțate din PNRR și fonduri europene. Vorbim de străzi, vorbim de spitale, vorbim de infrastructuri critice de care vor vor beneficia milioane de români la finalul acestor acestor investiții pe care le asigurăm din acest buget”, a explicat el.

Nazare a săpus că există și riscuri legate de conflictul din Orientul Mijlociu, care trebuie evaluate.

„Nu știm la acest moment ce magnitudine și ce impact va avea conflictul din Orientul Mijlociu, încotro se vor îndrepta lucrurile. Ce putem să luăm în calcul este o creștere moderată a inflației în acest moment. Vom avea date inclusiv de la BNR în curând, la finalul acestei luni și vom monitorizăm foarte atent cum evoluează lucrurile”, a spus el.

