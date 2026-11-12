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Bugetul pe 2027: ministerele au termen până pe 13 noiembrie să trimită propunerile. Ce instituții mai au date de completat

Data publicării:
Alexandru Nazare ministrul Finantelor
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Ce instituții mai au date de completat Ministerele trebuie să prezinte și măsurile de reducere a cheltuielilor Nazare: Bugetul este vital pentru ratingul României

Ministerele și celelalte instituții care gestionează bugete publice trebuie să transmită până vineri, 13 noiembrie, propunerile de limite de cheltuieli pentru 2027. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi în Guvern stadiul centralizării informațiilor în sistemul eBuget_NG, arătând că unele instituții mai au date de completat sau nu și-au transferat integral propunerile către Ministerul Finanțelor.

Datele introduse de ordonatorii principali de credite vor fi folosite pentru stabilirea limitelor de cheltuieli care urmează să fie aprobate de Guvern. Analiza va ține cont de justificarea cheltuielilor, de legislația în vigoare și de angajamentele asumate de România în fața Uniunii Europene privind reducerea deficitului bugetar.

Pe baza informațiilor transmise vor fi evaluate și eventualele măsuri suplimentare pentru care sunt necesare acte normative, ce vor trebui pregătite împreună cu ministerele de resort și discutate ulterior în Guvern.

„Bugetul pentru 2027 trebuie construit pe date complete și pe o evaluare riguroasă a modului în care sunt utilizați banii publici. Fiecare instituție are responsabilitatea de a-și fundamenta cheltuielile, de a stabili prioritățile și de a identifica măsuri concrete de eficientizare. Am solicitat tuturor ordonatorilor principali de credite să finalizeze transmiterea propunerilor până la 13 noiembrie și să clarifice, împreună cu Ministerul Finanțelor, situația programelor și proiectelor pentru anul viitor. Rigoarea în pregătirea bugetului este o condiție pentru predictibilitate și pentru administrarea responsabilă a finanțelor publice", a declarat Alexandru Nazare.

Ce instituții mai au date de completat

Informarea prezentată în Guvern urmărește stadiul sarcinilor stabilite în ședința din 5 noiembrie. Instituțiile au avut termen până pe 9 noiembrie să introducă în aplicație propunerile privind limitele de cheltuieli și să le transfere în Modulul A, destinat Ministerului Finanțelor.

Până pe 11 noiembrie, ordonatorii trebuiau să verifice și să finalizeze, pentru toate sursele de finanțare, informațiile despre investițiile publice, fondurile europene, statele de funcții și fișele de program. Tot până la această dată trebuiau clarificate proiectele și programele care nu vor mai primi finanțare începând din 2027.

Potrivit situației prezentate de Alexandru Nazare, Ministerul Educației și Cercetării mai trebuie să completeze datele pentru programele „Management și Administrație" și „Cotizații internaționale".

Ministerul Energiei mai are de completat informații privind programele pentru exploatarea sigură și eficientă a resurselor energetice, funcționarea sistemelor de alimentare cu energie electrică și gaze naturale, promovarea energiei din surse regenerabile și sprijinirea consumatorilor industriali prin măsuri de eficiență energetică.

În același timp, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Educației și Cercetării și Academia Română nu au transferat în Modulul A toate propunerile privind limitele de cheltuieli.

Datele trebuie completate pentru toate sursele de finanțare, inclusiv bugetul de stat, veniturile proprii, subvențiile și fondurile europene nerambursabile. Finanțele urmăresc astfel să obțină o imagine completă asupra costurilor fiecărui program și să le coreleze cu execuția bugetară.

Pentru accelerarea procesului, instituția va transmite fiecărui ordonator o situație detaliată a informațiilor care lipsesc din aplicație.

Ministerele trebuie să prezinte și măsurile de reducere a cheltuielilor

Pregătirea bugetului include și evaluarea măsurilor prin care instituțiile intenționează să își eficientizeze cheltuielile în 2027. Ministerul Finanțelor le-a cerut ordonatorilor, printr-o adresă transmisă pe 3 noiembrie, să prezinte măsurile concrete pe care le au în vedere.

Până pe 11 noiembrie au răspuns Ministerul Justiției, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și Agenția Națională pentru Sport.

Ministerul Culturii a transmis informații parțiale, referitoare la patru dintre instituțiile sale subordonate.

După centralizarea tuturor propunerilor, Ministerul Finanțelor va analiza necesarul de finanțare la nivelul bugetului general consolidat și va pregăti limitele de cheltuieli pentru 2027, precum și estimările pentru perioada 2028-2030.

După aprobarea limitelor de către Guvern, instituțiile vor primi scrisoarea-cadru, care va include prognozele macroeconomice, metodologia de elaborare a bugetelor și sumele în care trebuie să se încadreze. Pe baza acestui document, fiecare ordonator își va definitiva proiectul de buget.

Citește și: Ministerul Culturii nu va propune reduceri de cheltuieli pentru 2027: „Nu avem de unde să tăiem”. Ce spune Guvernul

Nazare: Bugetul este vital pentru ratingul României

Ministrul Finanțelor a avertizat că proiectul pentru 2027 va conta în evaluările agențiilor de rating programate în prima parte a anului viitor. Acestea vor urmări dacă România continuă reducerea deficitului și dacă măsurile pe care se bazează bugetul sunt credibile.

„Bugetul anului viitor este vital pentru credibilitatea financiară a României. În prima parte a anului viitor urmează noi evaluări ale agențiilor de rating, iar bugetul pentru 2027 și rezultatele execuției din acest an vor conta în aceste analize. Atât agențiile, cât și investitorii vor urmări dacă reducerea deficitului continuă și dacă măsurile pe care ne bazăm sunt credibile. Un buget construit riguros, urmat de o execuție consecventă, susține menținerea calificativului recomandat investițiilor și poate crea condițiile pentru îmbunătățirea perspectivei de rating", a declarat Nazare.

El a arătat că menținerea încrederii investitorilor poate contribui la reducerea dobânzilor plătite de stat și la eliberarea unor resurse suplimentare pentru investiții și dezvoltare.

Propunerile introduse în eBuget_NG acoperă bugetele administrate la nivel central. Construcția bugetului general consolidat presupune însă și stabilirea sumelor pentru asigurările sociale, fondurile speciale și bugetele locale, inclusiv transferurile destinate echilibrării acestora.

Ministerul Finanțelor susține că orice măsură nouă și orice solicitare suplimentară de bani trebuie fundamentate pe indicatori macroeconomici și însoțite de analize privind impactul și eficiența. Fiecare sumă inclusă în buget ar trebui astfel să răspundă unei nevoi demonstrate și să producă un rezultat care poate fi verificat.

Punctul de plecare pentru bugetul din 2027 va fi închiderea execuției bugetare din acest an și continuarea reducerii deficitului. Scenariul pentru 2026, construit pe o țintă de deficit cash de 6,2% din PIB, include încasarea până la 31 decembrie a sumelor aferente cererilor de plată 5 și 6 din PNRR, aflate încă în evaluare și în discuție cu Comisia Europeană.

Sumele încasate efectiv, eventualul lor impact asupra deficitului, obligațiile de plată rămase și sursele de finanțare disponibile vor fi luate în calcul la stabilirea bugetului pentru anul viitor.

Editor : A.D.

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