Întrebat la „În fața ta” dacă va putea următorul Executiv să construiască o rectificare bugetară sau un buget pentru anul viitor fără noi creșteri de taxe, Cristian Grosu consideră că acest lucru ar putea fi făcut „din pix”. Jurnalistul economic susține că, în această privință, „suntem specialiștii Europei: la păcălit pe toată lumea și la încercări întotdeauna eșuate, dar tenace, totuși, de a păcăli aritmetica. Până la urmă, acolo ajungem”.

Acesta a subliniat faptul că mediul de afaceri și cel economic suferă, întrucât țara se află într-un proces de schimbare a modelului economic.

„Da. O să vedem ceea ce am văzut de 30 de ani încoace: bugetul făcut din pix și, după aceea, vedem noi cum merge treaba. Mai rectificăm, mai mutăm niște bani de colo-colo. Deci aceasta nu este o problemă. Aici suntem specialiștii Europei: la păcălit pe toată lumea și la încercări întotdeauna eșuate, dar tenace, totuși, de a păcăli aritmetica. Până la urmă, acolo ajungem. Mediul de afaceri și mediul economic suferă. Suferă tocmai pentru că noi ne aflăm în acest proces de transformare a economiei, despre care discutam adineauri: schimbarea modelului economic. Ideea este: bun, am terminat-o cu consumul pe datorie al produselor altora. Dar către ce ne îndreptăm? Uitați, sunt foarte mulți cei care fac o comparație cu Polonia, mai ales că și Polonia are un deficit foarte mare, tot spre 6%, dar comparația este improprie.

De ce? Polonia nu a împrumutat bani ca să-i arunce din elicopter în anul electoral, cum am făcut noi în 2024. Polonia i-a împrumutat pentru a-și dezvolta industria militară, iar miliardele pe care le-a împrumutat ca să-și finanțeze acest deficit - pentru că de aici îi vine deficitul - vor produce zeci de miliarde. Va fi un pilon esențial pentru securitatea întregii Europe, cu o industrie militară adecvată. Chestiunea la noi este că era de așteptat să se întâmple lucrul acesta: falimente, scăderi ale cifrelor de afaceri, ale profitabilității, închideri de afaceri și așa mai departe. Era logic că, la un moment dat, se va întâmpla”, a afirmat el.

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Editor : A.M.G.