Bugetul pentru medicamentele compensate crește cu 400 de milioane de lei. Rogobete: „Tratamentul nu este un privilegiu”

Data publicării:
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos/Virgil Simonescu
Mai mulți bani pentru tratamente și reducerea costurilor pentru pacienți

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat joi, creșterea bugetului pentru compensarea medicamentelor din programele naționale cu 400 de milioane de lei, măsură care ar urma să îmbunătățească accesul pacienților la tratamente.

„Bugetul pentru compensarea medicamentelor din programele naționale nu este doar o cifră. Este, în primul rând, despre acces real la tratament pentru pacienți. În 2026, acest buget crește la 1,8 miliarde de lei, de la 1,4 miliarde de lei în 2025. O creștere de 400 de milioane de lei, care înseamnă mai mult decât o ajustare financiară, înseamnă continuitate în tratamente, terapii accesibile și mai puține situații în care oamenii sunt puși în fața unor costuri pe care nu le pot susține”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Sănătății a subliniat că majorarea bugetului are ca scop principal asigurarea continuității tratamentelor și reducerea presiunii financiare asupra pacienților.

Potrivit acestuia, suplimentarea fondurilor ar trebui să contribuie la extinderea accesului la terapii compensate și la evitarea situațiilor în care pacienții sunt nevoiți să suporte costuri ridicate.

„Nu rezolvă totul peste noapte, dar este un pas concret în direcția corectă. Continuăm să construim un sistem în care tratamentul nu este un privilegiu, ci un drept”, a transmis ministrul Sănătății.

Potrivit acestuia, măsura urmărește și recâștigarea încrederii pacienților în sistemul public de sănătate, prin asigurarea unui acces mai predictibil și mai echitabil la tratamente compensate.

