Bursele europene au revenit pe creștere după scăderile de la începutul ședinței, în urma anunțului lui Donald Trump privind amânarea loviturilor asupra infrastructurii energetice din Iran. Evoluțiile sunt determinate în mare parte de reacții emoționale ale investitorilor, pe fondul incertitudinii, spune Mihai Mureșian, director de vânzări în cadrul unui administrator de fonduri, într-o intervenție la Digi24.

Piețele vest-europene au recuperat pierderile din debutul zilei. Bursa din Londra afișează un avans de 0,2%, Frankfurt crește cu aproape 2%, Parisul cu 1,4%, iar Bursa din Madrid cu 1,1%.

În schimb, bursa din Varșovia, cea mai mare din regiune, rămâne pe scădere, cu minus 2,5%.

Bursa de Valori București rămâne tot pe minus, cu indicele principal BET care se situează cu 1,3% sub nivelul de ieri, în condițiile unor tranzacții de aproximativ 57 de milioane de lei.

Mihai Mureșian: „Investitorii reacționează emoțional”

Într-o intervenție la Digi24, Mihai Mureșian, director de vânzări în cadrul unui administrator de fonduri, a explicat că fluctuațiile din ultimele zile sunt determinate în mare parte de reacții emoționale ale investitorilor, în contextul incertitudinilor legate de conflictul din Iran.

Potrivit acestuia, investitorii încearcă să anticipeze evoluțiile urmărind în special piața petrolului și posibilele efecte asupra companiilor și economiilor globale.

„Se uită la ceea ce se întâmplă pe piața petrolului și încearcă să estimeze impactul. Din această cauză, asistăm mai degrabă la reacții emoționale decât la unele fundamentate pe date concrete”, a explicat el.

Volatilitate ridicată pe toate piețele

Analistul a transmis că volatilitatea actuală este alimentată de fluxul constant de știri contradictorii privind situația din Orientul Mijlociu: „Vedem de la o zi la alta amenințări, apoi amânări ale unor intervenții militare. Este clar că există o stare de incertitudine, iar piețele reacționează în consecință”.

Acesta a adăugat că investitorii încearcă să anticipeze inclusiv impactul asupra inflației și economiei globale: „O eventuală creștere a inflației poate genera nervozitate în rândul populației, așa cum s-a întâmplat și în 2022. Toate piețele sunt afectate, de la acțiuni și obligațiuni, până la aur și petrol”.

Prețul petrolului, în scădere puternică

În paralel, piața petrolului a înregistrat o scădere semnificativă după declarațiile lui Donald Trump. Prețul petrolului Brent a coborât cu aproximativ 15%, până la 96 de dolari pe baril, în timp ce cotația WTI a scăzut cu circa 13,5%, până la 85,28 dolari pe baril.

În opinia lui Mihai Mureșian, direcția piețelor va depinde în mare măsură de durata și evoluția conflictului.

„Este foarte greu de spus dacă va fi un conflict de scurtă sau de lungă durată. În momentul de față, investitorii încearcă să anticipeze, însă incertitudinea rămâne ridicată”, a concluzionat acesta.

