Bursele europene cresc uşor după informaţii despre „demersuri secrete” iniţiate de Iran pentru încheierea războiului

Pieţele bursiere europene au înregistrat creşteri după apariţia unui raport potrivit căruia Iranul ar fi iniţiat „demersuri secrete” pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, după mai multe zile de pierderi pe bursele din întreaga lume, scrie The Guardian.

Potrivit The New York Times, la o zi după începerea atacurilor, agenţi ai Ministerului iranian al Informaţiilor ar fi contactat indirect CIA, oferind posibilitatea de a discuta termenii pentru încheierea conflictului.

Raportul menţionează însă că oficialii informaţi despre aceste demersuri rămân sceptici, cel puţin pe termen scurt, că administraţia preşedintelui Donald Trump sau Iranul sunt pregătite pentru o ieşire din conflict. De asemenea, există îndoieli dacă oficialii iranieni ar putea negocia un acord de încetare a focului, deoarece loviturile israeliene au eliminat numeroase figuri de rang înalt din conducerea iraniană.

După publicarea informaţiilor, indicele bursier britanic FTSE 100 a crescut cu peste 50 de puncte, respectiv cu 0,5%, companiile miniere şi cele aeriene înregistrând cele mai mari creşteri. Indicele pan-european Stoxx 600 a urcat miercuri cu 1,2%, iar contractele futures de pe Wall Street indicau, de asemenea, evoluţii pozitive.

Dolarul american, care se întărise pe fondul cererii pentru active considerate sigure, a scăzut cu 0,2%. Şi preţul petrolului s-a retras, un baril de petrol Brent coborând la aproximativ 82,50 dolari, după ce anterior crescuse cu 3% şi depăşise 84 de dolari. Contractele futures pentru gazele naturale europene au scăzut cu 9,5%, după ce crescuseră cu aproximativ 60% în ultimele două zile.

Strategul energetic al Rabobank, Florence Schmit, a declarat pentru Bloomberg că raportul „sugerează deschiderea Iranului pentru discuţii”, dar a adăugat că o scădere reală a preţurilor la nivelurile anterioare depinde de încetarea atacurilor.

Ce se întâmplă la bursele din Asia și orientul Mijlociu

În acelaşi timp, pieţele bursiere asiatice au înregistrat scăderi puternice. Indicele sud-coreean Kospi a coborât cu 12%, cea mai mare scădere într-o singură zi din 2008, după un declin de 7% înregistrat marţi, ceea ce a determinat suspendarea temporară a tranzacţiilor la bursa din Seul.

Bursa din Thailanda a suspendat de asemenea tranzacţiile pentru o perioadă după ce pierderile au depăşit pragul de 8%. Indicele japonez Nikkei 225 a scăzut cu 3,6%, în timp ce CSI 300 din China a pierdut 1,1%, iar indicele indian Nifty 50 a coborât cu 1,75%.

În Orientul Mijlociu, bursele din Dubai şi Abu Dhabi s-au redeschis pentru prima dată după loviturile lansate de SUA şi Israel asupra Iranului în weekend. Indicele din Dubai a scăzut cu 4,9%, iar indicele ADX din Abu Dhabi cu 3,3% în primele ore de tranzacţionare.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz perturbă piața energiei

Conflictul a afectat grav traficul prin Strâmtoarea Ormuz, o rută esenţială pentru economia globală prin care trece aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol şi numeroase transporturi maritime de gaze. Iranul a blocat practic strâmtoarea după loviturile lansate în weekend de SUA şi Israel.

Comandantul Comandamentului Central al SUA, Brad Cooper, a declarat marţi că armata americană a distrus 17 nave iraniene, inclusiv un submarin. „Astăzi nu există nicio navă iraniană în mişcare în Golful Arabiei, în strâmtoarea Hormuz sau în Golful Oman”, a afirmat el într-o declaraţie video.

Preşedintele Donald Trump a încercat să reducă temerile privind perturbări pe termen lung ale pieţei energetice, afirmând că marina americană este pregătită să escorteze petrolierele prin strâmtoarea Ormuz şi să ofere asigurare împotriva riscurilor politice.

„Dacă va fi necesar, Marina Statelor Unite va începe să escorteze petrolierele prin strâmtoarea Ormuz cât mai curând posibil”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social. „Indiferent de situaţie, Statele Unite vor asigura liberul flux de energie către lume.”

Economistul Mohit Kumar, de la Jefferies, a declarat că o astfel de asigurare americană pentru navele care traversează strâmtoarea Ormuz ar putea avea un impact major dacă va fi implementată.

Citește și Gazele continuă să se scumpească în Europa, deși Trump a anunțat un plan privind Strâmtoarea Ormuz

Editor : M.I.