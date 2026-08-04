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Video Bușoi: Nu există riscul ca benzinăriile să rămână fără carburanți. Ministerul Energiei promite soluții pentru scumpiri

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Din articol
Două probleme afectează transportul carburanților Posibile reduceri prin acciza flexibilă Petromidia a crescut producția la 85%

Ministerul Energiei a convocat marți o ședință cu reprezentanții marilor companii petroliere, ai Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal și operatorilor privați de transport feroviar de marfă, în contextul problemelor de aprovizionare apărute în unele benzinării și al scumpirilor accelerate la pompă. La finalul întâlnirii, secretarul de stat Cristian Bușoi a declarat că situația s-a îmbunătățit în ultimele două săptămâni și a dat asigurări că nu există riscul ca stațiile de alimentare să rămână fără carburanți.

Cristian Bușoi a precizat că la întâlnire au participat și reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură, Oil Terminal și operatori privați de transport feroviar.

„Au participat și reprezentanții Ministerului Transporturilor, CFR Infrastructură și companii private plus Grup Feroviar Român (Carpatica) de transport marfă, plus reprezentanții Oil Terminal, pentru a trece în revistă principalele provocări și a găsi soluții de a eficientiza transportul de carburanți către depozitele din toată țara și mai ales către vestul țării”, a declarat secretarul de stat Cristian Bușoi, după întâlnirea de marți cu petroliștii și transportatorii de la sediul Ministerului Energiei.

„Companiile petroliere, să le numesc așa, ne-au spus că față de acum două săptămâni situația s-a îmbunătățit. Dincolo de activitatea care s-a mutat preponderent pentru orele de noapte, există disponibil și un slot pe timpul zilei, ceea ce este extrem de important”, a mai spus Bușoi.

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Două probleme afectează transportul carburanților

Secretarul de stat a explicat că există două obstacole majore în transportul carburanților din zona Constanța către restul țării.

„Reamintesc – că a spus-o și domnul prim-ministru și a explicat – avem două limitări în acest moment în a aduce carburanți marfă din zona Constanța, că vorbim de Oil Terminal, că vorbim de terminalul Petromidia, către restul țării”, a afirmat Cristian Bușoi.

„Una este aglomerația pe liniile de cale ferată pentru că e sezon estival, există multe trenuri de călători, oamenii și-au luat bilete din timp, există mult interes și oricum e strategic să mutăm parte din trafic pe calea ferată, să nu mai aglomerăm șoselele”, a explicat oficialul din Ministerul Energiei.

„A doua provocare este finalizarea unei lucrări care va îmbunătăți mult viteza de trafic, finanțată din PNRR, care trebuie accelerată, care trebuie finalizată în următoarele săptămâni, dar care face ca pe un anume tronson să se circule pe un singur sens”, a precizat Bușoi.

Întrebat de jurnaliști despre tronsonul vizat, acesta a răspuns: „Dincolo – o să explice Ministerul Transporturilor”, a spus secretarul de stat.

Potrivit acestuia, autoritățile și companiile au identificat deja soluții pentru fluidizarea transportului.

„Dincolo de aceste limitări însă, există soluții și aceste soluții au fost trecute în revistă. Dialogul va continua și deja se simte un progres, asta ne-o spun companiile petroliere. Trebuie ca acest progres să se regăsească și în marfa care să fie accesibilă în depozite și în benzinării, mai ales cele din vestul țării”, a adăugat Cristian Bușoi.

Posibile reduceri prin acciza flexibilă

Întrebat despre scumpirea motorinei, Bușoi a spus că una dintre soluții este aplicarea mecanismului de acciză progresivă, după promulgarea legii adoptate de Parlament.

„Va intra în vigoare legea adoptată în Parlament care a ținut cont de amendamentele Ministerului de Finanțe. Una dintre soluții va fi aceea a aplicării accizei progresive, flexibile, așa cum este ea numită, care trebuie translatată într-o hotărâre de Guvern. Vom analiza evident aceste situații și vom vedea cum se va putea implementa”, a declarat secretarul de stat.

„Aici, evident, Ministerul de Finanțe este cel care dă direcția, pentru că ei știu cel mai bine cum nu putem afecta veniturile bugetare, angajamentele internaționale – știți discuția și cu agențiile de rating – dar Ministerul Energiei va fi implicat în a implementa și a pune în aplicare acest sistem care va fi posibil odată cu promulgarea și intrarea în vigoare a legii votate săptămâna trecută de către Parlament”, a mai spus Cristian Bușoi.

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Petromidia a crescut producția la 85%

Secretarul de stat a anunțat că rafinăria Petromidia și-a majorat producția, ceea ce ar urma să contribuie la normalizarea aprovizionării.

„De asemenea, odată ce situația aprovizionării se va îmbunătăți – și vestea bună este că cei de la Petromidia ne-au anunțat astăzi că au crescut producția; dacă săptămâna trecută erau sub 50% din capacitate, astăzi ei sunt la 85% din capacitate – știți însă că e nevoie de câteva zile, nu multe, dar câteva zile pentru ca toate aceste lucruri să se regăsească într-un efect pe care să-l simtă cetățeanul”, a precizat Bușoi.

„Și partea de eficientizare a transportului și de slot nou în timpul zilei pentru transportul carburanților sau altor produse petroliere și creșterea producției la Petromidia se va simți în perioada următoare, în primul rând ca și cantități disponibile. Cred că și în ceea ce privește prețul, dar marea diferență și singura diferență pe care o putem face – trebuie să fim corecți, că nu putem redeschide noi nici Strâmtoarea Ormuz, nu putem opri nici atacurile cu drone în zona Mării Negre, nici situația de securitate din terminalul CPC – dar dacă se trece de un anume prag, pe care nu-l pot eu anunța acum, e Ministerul de Finanțe care trebuie să ia decizia, putem din acciză să reducem prețul final la consumatorii industriali – sunt foarte afectați: agricultura, transportatorii – dar îi dăm și la populație”, a adăugat oficialul.

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Întrebat dacă există riscul ca unele stații de alimentare să rămână fără combustibil, oficialul a exclus această posibilitate.

„Nu, în acest moment nu vedem niciun risc din acest punct de vedere. Reiterez ce am mai anunțat și domnul prim-ministru, am mai spus-o și noi, echipa mai tehnică din Ministerul Energiei: pentru că oamenii trebuie să știe, în cazul în care ne-am apropia de o astfel de situație, avem stocurile de urgență”, a declarat Cristian Bușoi.

Editor : Ana Petrescu

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