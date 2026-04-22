Călătoria cu metroul se scumpește de la 1 mai. Ministrul Șerban a semnat ordinul cu o zi înainte să demisioneze

Călătoria cu metroul se scumpește de la 5 la 7 lei de la 1 mai. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a semnat ordinul Metrorex de majorare a tarifelor cu o zi înainte să își dea demisia din Guvernul Bolojan, potrivit Economedia.

Creșterea medie a tarifelor, atât pentru călătorii, cât și pentru abonamente, este de aproximativ 40%.

La începutul acestei luni, Metrorex a propus majorarea tarifelor de călătorie cu metroul începând cu 1 mai.

Reprezentanții Metrorex susțin că majorarea tarifelor va genera o creștere lunară a veniturilor din transportul călătorilor de peste 10 milioane de lei: „Creșterea medie este de circa 40%, ceea ce înseamnă o creștere lunară în valoare absolută a veniturilor din transportul călătorilor de aproximativ 10.271,68 mii lei”.

Potrivit ordinului care reglementează creșterea tarifelor, o călătorie va costa 7 lei în loc de 5, două călătorii vor costa 10 lei în loc de 14 lei, iar 10 călătorii se scumpesc de la 40 de lei la 55 de lei.

Crește și prețul abonamentelor. De exemplu, un abonament lunar va costa 140 de lei în loc de 100 de lei, iar abonamentul anual se scumpește de la 900 de lei la 1.300 de lei.

Abonamentul lunar redus (50% pentru donatori de sânge) crește de la 50 la 70 lei.

De asemenea vor fi creșteri și pentru studenți, care au 90% reducere. Astfel, 10 călătorii (reducere 90%) se scumpesc de la 4,00 lei la 5,50 lei, iar abonamentul lunar - de la 10 lei la 14 lei.

Ultima dată, biletele de metrou s-au scumpit în ianuarie 2025. Atunci, costul pentru o călătorie a crescut de la 3 lei la 5 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii a crescut de la 25 la 40 lei. De asemenea, abonamentul pe 6 luni s-a majorat de la 400 la 500 de lei, iar cel anual de la 700 la 900 de lei.

