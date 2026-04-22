Live TV

Călătoria cu metroul se scumpește de la 1 mai. Ministrul Șerban a semnat ordinul cu o zi înainte să demisioneze

Data publicării:
oameni la metrou
FOTO: Profimedia Images

Călătoria cu metroul se scumpește de la 5 la 7 lei de la 1 mai. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a semnat ordinul Metrorex de majorare a tarifelor cu o zi înainte să își dea demisia din Guvernul Bolojan, potrivit Economedia.

Creșterea medie a tarifelor, atât pentru călătorii, cât și pentru abonamente, este de aproximativ 40%.

La începutul acestei luni, Metrorex a propus majorarea tarifelor de călătorie cu metroul începând cu 1 mai.

Reprezentanții Metrorex susțin că majorarea tarifelor va genera o creștere lunară a veniturilor din transportul călătorilor de peste 10 milioane de lei: „Creșterea medie este de circa 40%, ceea ce înseamnă o creștere lunară în valoare absolută a veniturilor din transportul călătorilor de aproximativ 10.271,68 mii lei”.

Potrivit ordinului care reglementează creșterea tarifelor, o călătorie va costa 7 lei în loc de 5, două călătorii vor costa 10 lei în loc de 14 lei, iar 10 călătorii se scumpesc de la 40 de lei la 55 de lei.

Crește și prețul abonamentelor. De exemplu, un abonament lunar va costa 140 de lei în loc de 100 de lei, iar abonamentul anual se scumpește de la 900 de lei la 1.300 de lei.

Abonamentul lunar redus (50% pentru donatori de sânge) crește de la 50 la 70 lei.

De asemenea vor fi creșteri și pentru studenți, care au 90% reducere. Astfel, 10 călătorii (reducere 90%) se scumpesc de la 4,00 lei la 5,50 lei, iar abonamentul lunar - de la 10 lei la 14 lei.

Ultima dată, biletele de metrou s-au scumpit în ianuarie 2025. Atunci, costul pentru o călătorie a crescut de la 3 lei la 5 lei, iar o cartelă cu 10 călătorii a crescut de la 25 la 40 lei. De asemenea, abonamentul pe 6 luni s-a majorat de la 400 la 500 de lei, iar cel anual de la 700 la 900 de lei.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Digi Sport
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
'L-am văzut pe Valentin la...' Solcanu intervine în divorțul Codruței de Sanfira
Fanatik.ro
Încă o crimă comisă de un român șochează Italia! De ce l-a ucis Victor pe cel mai bun prieten și cum a ascuns...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
Elias Charalambous a luat decizia după ce Mihai Stoica i-a propus să revină la FCSB
Adevărul
Scandal nou în Ministerul Educației din cauza unei circulare care taie cheltuielile de personal. Sindicatele...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Florin Prunea: ”Tu îți dai seama că ăsta trebuia să fie antrenorul echipei naționale și n-a vrut Burleanu?”
Pro FM
„Nimic nu mă poate opri, sunt LIBERĂ”. Jennifer Lopez, atitudine și abdomen parcă sculptat într-o filmare...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Un criminal din Ucraina a încercat să se spânzure în fața instanței. Barbatul a ucis o cunoscută profesoară...
Newsweek
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment