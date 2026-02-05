Live TV

Calea ferată din Portul Constanța va fi modernizată. Proiectul costă peste 500 de milioane de lei

Data publicării:
cale ferata constanta
Lucrări de modernizare a infrastructurii feroviare din Portul Constanța. Foto: Ciprian Șerban Facebook

Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat, joi, desemnarea asocierii BAWI Construction – Swietelsky Construct drept câștigătoare a contractului de 523 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța.

Astfel, asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. – SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L. a fost desemnată câștigătoare a licitației pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, etapa III, arată postarea făcută joi pe Facebook de Ciprian Șerban.

Valoarea ofertei câștigătoare este de 523 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027 și Fondul de Dezvoltare Regional. Atribuirea a fost făcută pe baza criteriului cel mai bun raport calitate-preț.

Proiectul prevede modernizarea Stației Agigea Sud, inclusiv linia de legătură Agigea Ecluză – Agigea Sud, linia 813B între Agigea Ecluză și Port Constanța Ferry Boat, precum și zona de interes CMT Constanța.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Căi Ferate «CFR» S.A., își reafirmă angajamentul ferm pentru modernizarea infrastructurii de transport”, a declarat Ciprian Constantin Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

„Implementarea proiectelor de investiții constituie o prioritate strategică, menită să asigure României un sistem feroviar sigur, eficient, sustenabil și perfect aliniat standardelor Uniunii Europene”, mai spune sursa citată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ora de vară 2026. Foto Getty Images
1
Ora de vară 2026: Data de la care ceasurile se dau înainte și se întunecă mai târziu
controlor
2
Noile cărți de identitate electronice împiedică sancționarea celor prinși fără bilet de...
profimedia-0547817867
3
Mai multe ambarcaţiuni înarmate au încercat să intercepteze o navă în strâmtoarea Ormuz
Alegeri Ungaria
4
Maghiarii din România și-ar putea pierde dreptul de vot în alegerile din Ungaria...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Neplata primei zile de concediu medical: Bolojan spune că a fost propusă de Ministerul...
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Digi Sport
Surpriză uriașă! La doar opt minute de la startul Jocurilor Olimpice de iarnă, toată lumea a rămas fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
transport arad
„Populism periculos”. Val de reacții după anunțul că transportul public ar putea fi gratuit în Arad. Cine contestă inițiativa edilului
autostrada unirii
Start pentru un nou tronson al Autostrăzii Unirii A8: A început proiectarea lotului Joseni – Ditrău
INSTAT_PARLAMENT_VOT_SEF_CDEP_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Replica lui Ciprian Șerban după ce la Aeroporturi București s-au aprobat indemnizații de 27.000 de lei: „E dublu față de cât iau eu”
ministerul transporturilor
Ministerul Transporturilor va primi aproximativ 800 de milioane de lei la rectificare, majoritatea pentru subvențiile Metrorex și CFR
Incendiu la o macara din Portul Constanța: Pompierii intervin pentru stingerea flăcărilor
Recomandările redacţiei
george simion cu o sapca rosie maga in mana
Controversa contractului de 1,5 milioane de dolari pentru promovarea...
bani
Ce se schimbă pentru microîntreprinderi în noul pachet de relansare...
donald trump
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru...
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.
Prima reacție a lui Robert Negoiță, privind ancheta DNA care îl...
Ultimele știri
Alexandru Nazare a anunțat un pachet de relansare economică care mută accentul pe investiții. „Regândim sprijinul pentru companii”
Ce au discutat Xi Jinping și Donald Trump la telefon. Detalii din convorbirea de săptămâna aceasta
Cod portocaliu de inundații pe râuri din Buzău și Prahova. Avertizare pentru alte patru județe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Miliardarul Nelson Peltz, primele declarații despre scandalul din familia Beckham: „Fiica mea și Brooklyn...
Cancan
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, viral de ziua lui Gică Hagi: „Dacă la mașini e Mercedes și restul, la fotbaliști români avem...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
FCSB, surpriză mare contra Botoșaniului: Bîrligea rezervă, Thiam titular?! Cum arată primul 11. Exclusiv
Adevărul
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat...
Playtech
Liviu Dragnea, de nerecunoscut! Fostul lider PSD nu mai arată cum îl ştii, cea mai recentă apariţie a ridicat...
Digi FM
Cum arată viața în Moscova pentru doi români stabiliți acolo de 20 de ani: „A devenit un coșmar, trăim pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu n-a mai răbdat! Reacție fără precedent: ”Scuză-mă, am auzit bine? Nu mai înțeleg absolut nimic”
Pro FM
Ce pedeapsă a primit femeia care a terorizat-o ani întregi pe Mădălina Ghenea: "Stresul a fost imens...
Film Now
Jason Bateman, în mijlocul criticilor, după o discuție "ruptă de realitate" cu solista Charli XCX: "De ce nu...
Adevarul
Un nou indicator rutier a apărut pe șoselele din România: șoferii, avertizați asupra unui risc ascuns care îi...
Newsweek
Ministrul muncii insistă: 1.000 lei ajutor la pensie pentru pensionari. Bolojan: Nu am discutat în coaliție
Digi FM
Un bărbat beat s-a dezbrăcat în avion și a făcut scandal. A cerut să fie lăsat să coboare, în plin zbor
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cauza morții lui Jane Austen a rămas un mister timp de peste 200 de ani. Ce indicii oferă scrisorile și...
Digi Animal World
Mini, pisicuța călătoare. Trăiește într-o dubă alături de stăpânul ei, un bărbat de 37 de ani: "Ne-am adaptat...
Film Now
Răspunsul lui Trump când a fost întrebat de un reporter despre banii primiți pentru filmul "Melania": "Cu...
UTV
Gheorghe Hagi a împlinit 61 de ani. Cristiano Ronaldo și Neymar s-au născut în aceeași zi cu „Regele”...