Calea ferată din Portul Constanța va fi modernizată. Proiectul costă peste 500 de milioane de lei

Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat, joi, desemnarea asocierii BAWI Construction – Swietelsky Construct drept câștigătoare a contractului de 523 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța.

Astfel, asocierea BAWI CONSTRUCTION S.R.L. – SWIETELSKY CONSTRUCT S.R.L. a fost desemnată câștigătoare a licitației pentru modernizarea infrastructurii feroviare din Portul Constanța, etapa III, arată postarea făcută joi pe Facebook de Ciprian Șerban.

Valoarea ofertei câștigătoare este de 523 milioane de lei, fără TVA, iar finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021–2027 și Fondul de Dezvoltare Regional. Atribuirea a fost făcută pe baza criteriului cel mai bun raport calitate-preț.

Proiectul prevede modernizarea Stației Agigea Sud, inclusiv linia de legătură Agigea Ecluză – Agigea Sud, linia 813B între Agigea Ecluză și Port Constanța Ferry Boat, precum și zona de interes CMT Constanța.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Căi Ferate «CFR» S.A., își reafirmă angajamentul ferm pentru modernizarea infrastructurii de transport”, a declarat Ciprian Constantin Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

„Implementarea proiectelor de investiții constituie o prioritate strategică, menită să asigure României un sistem feroviar sigur, eficient, sustenabil și perfect aliniat standardelor Uniunii Europene”, mai spune sursa citată.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu