Camera Deputaților a adoptat ajutorul de stat pentru crescătorii de suine afectați de criza din Orientul Mijlociu. Câți bani pot primi

Camera Deputaților a adoptat vineri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea crescătorilor de suine, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Actul normativ prevede acordarea unui sprijin financiar de până la echivalentul a 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil, în vederea compensării parțiale a costurilor suplimentare suportate de fermieri în 2026.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 246 de voturi „pentru”, în timp ce 22 de deputați nu au votat.

Schema de ajutor de stat este destinată susținerii activității crescătorilor de suine în perioada 1 martie - 31 decembrie 2026, în contextul efectelor economice generate de criza din Orientul Mijlociu. Potrivit inițiatorilor, măsura are ca scop compensarea parțială a pierderilor provocate de creșterea costurilor cu îngrășămintele și combustibilii și menținerea activității economice în sector.

Ajutorul de stat va fi acordat în funcție de capacitatea de producție deținută și de categoria animalelor. Astfel, crescătorii vor primi 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor la îngrășat și 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe, în condiții minime de bunăstare.

Valoarea maximă a sprijinului acordat unei întreprinderi nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro.

De ajutor pot beneficia persoane juridice, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale și familiale, precum și societăți agricole, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege, inclusiv deținerea unei exploatații autorizate sanitar-veterinar și înregistrarea în evidențele APIA.

Bugetul total al schemei este de 11,54 milioane de euro (aproximativ 58,8 milioane de lei), fondurile fiind asigurate prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2026. După adoptarea de către Camera Deputaților, în calitate de for decizional, legea merge la promulgare.

Editor : A.D.