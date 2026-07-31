Live TV

Camera Deputaților a adoptat ajutorul de stat pentru crescătorii de suine afectați de criza din Orientul Mijlociu. Câți bani pot primi

Data publicării:
porci la ferma
Schema de ajutor de stat prevede fonduri totale de 11,54 milioane de euro pentru susținerea activității crescătorilor de suine în contextul crizei economice. Foto: Shutterstock
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Camera Deputaților a adoptat vineri, în calitate de for decizional, proiectul de lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea crescătorilor de suine, în contextul crizei din Orientul Mijlociu. Actul normativ prevede acordarea unui sprijin financiar de până la echivalentul a 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar eligibil, în vederea compensării parțiale a costurilor suplimentare suportate de fermieri în 2026.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 246 de voturi „pentru”, în timp ce 22 de deputați nu au votat.

Schema de ajutor de stat este destinată susținerii activității crescătorilor de suine în perioada 1 martie - 31 decembrie 2026, în contextul efectelor economice generate de criza din Orientul Mijlociu. Potrivit inițiatorilor, măsura are ca scop compensarea parțială a pierderilor provocate de creșterea costurilor cu îngrășămintele și combustibilii și menținerea activității economice în sector.

Ajutorul de stat va fi acordat în funcție de capacitatea de producție deținută și de categoria animalelor. Astfel, crescătorii vor primi 11,9 euro pentru fiecare loc de cazare destinat porcilor la îngrășat și 13,7 euro pentru fiecare loc de cazare destinat animalelor de reproducție, respectiv scroafe și scrofițe, în condiții minime de bunăstare.

Valoarea maximă a sprijinului acordat unei întreprinderi nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro.

De ajutor pot beneficia persoane juridice, persoane fizice autorizate (PFA), întreprinderi individuale și familiale, precum și societăți agricole, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute de lege, inclusiv deținerea unei exploatații autorizate sanitar-veterinar și înregistrarea în evidențele APIA.

Bugetul total al schemei este de 11,54 milioane de euro (aproximativ 58,8 milioane de lei), fondurile fiind asigurate prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru anul 2026. După adoptarea de către Camera Deputaților, în calitate de for decizional, legea merge la promulgare.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Accident
1
Condamnare-record pentru un șofer de TIR: cum a dus o șicanare în trafic la o tragedie și...
Spain Ceuta
2
Urgență umanitară și socială absolută în Spania. Imagini incredibile, cu mii de migranți...
Zile libere pentru angajați în 2026. Foto Getty Images
3
Următoarea minivacanță din 2026: Când vor avea angajații din România patru zile libere...
dr Sorin Baila
4
Intervenția chirurgicală care reface drumul sângelui către picior
sosoaca face declaratii
5
Diana Șoșoacă, implicată într-un accident rutier în București. Eurodeputata a fost...
Mihai Stoica, implicat într-un scandal uriaș după Auda - FCSB! I-a răsturnat masa
Digi Sport
Mihai Stoica, implicat într-un scandal uriaș după Auda - FCSB! I-a răsturnat masa
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
culturi compromise de seceta si ciori
„Înseamnă sărăcie curată”. Cum afectează seceta extremă și invazia de ciori recoltele României: pierderi uriașe și disperare la sate
tractor care ara pe camp
Când ar putea fermierii să-și recupereze acciza la motorină. Tanczos Barna propune reducerea termenului de rambursare
bancnote de 100 de lei
APIA a virat peste 6 milioane de lei către crescătorii de animale. Plățile vizează serviciile prestate în luna mai
N06 BUZOIANU RECICLARE SINCRON 271125_00533
Diana Buzoianu, chemată la discuții de organizațiile fermierilor. Ce nemulțumiri au față de proiectul legii mediului
Alimente bogate în proteine. Foto Getty Images
De ce costă tot mai mult alimentele sănătoase în Europa. Ce arată un raport ONU privind subvențiile agricole ale UE
Recomandările redacţiei
panou guvernul romaniei
Ședință extraordinară de Guvern pentru criza energetică. Executivul...
Ursula Von der Leyen
Ursula Von der Leyen cere expulzarea rapidă a migranţilor din Ceuta...
760707992_3892741587523339_8750701143259595426_n
Nazare, înainte de decizia Fitch: „Azi am continuat dialogul cu...
sorin grindeanu
Grindeanu invocă două variante de Guvern cu „șanse mari să treacă”...
Ultimele știri
Pană majoră de curent în Sibiu: Mai multe localități nu au electricitate, activitatea Spitalului Judeţean este afectată
Principalul consilier al lui Gianni Infantino a demisionat. Scandalul vânzării participațiilor la Cupa Mondială continuă
Centrala nucleară Paks din Ungaria poate rămâne închisă câteva săptămâni. Magyar face apel către marile companii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A defilat pe podium fără să știe că duce o luptă teribilă în propriul corp: "Am fost șocată. Timpul este...
Cancan
Românii care trebuie să-și schimbe buletinul. Cărțile lor de identitate NU mai sunt valabile de la 3 august...
Fanatik.ro
Steaua, lovitură de proporții cu o zi înaintea debutului Ligii 2: 13 transferuri dintr-un foc de la U...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Firma Alindo Impex SRL, de la care a închiriat Dinamo microbuzul implicat în accidentul mortal, contracte cu...
Adevărul
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6...
Playtech
Cât pierzi la pensie dacă ieși cu 3 ani mai devreme. Calculul pentru o pensie de 4.000 de lei
Digi FM
Dr. Monica Pop, internată după un AVC "făcut de supărare". Îl acuză pe managerul Spitalului de Oftalmologie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză mai mare decât Auda - FCSB: ”Ce rușine! Ar trebui să i se interzică să mai joace în Europa”
Pro FM
Delia, despre schimbările pe care vrea să le facă la 44 de ani: „Nu ai cum să trăiești așa. E prea mult!”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Margot Robbie rupe tăcerea despre experiența cu Jared Leto în „Suicide Squad”: „Mi-era teamă că voi fi bătută...
Adevarul
Seceta a scos din adâncurile Dunării o surpriză din Epoca de Gheață: oseminte care ar putea aparține unui...
Newsweek
Vârsta de pensionare va crește cu 5 ani pentru femei și cu 2 ani la bărbați. Când are loc schimbarea?
Digi FM
Andreea Raicu, reacție fermă după ce Alexandru Rogobete a numit o femeie „epilatoarea șefă”: „Nicio profesie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cel mai mare episod de extincție din istoria Pământului oferă un avertisment pentru prezent. Ce au descoperit...
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
Au format unul dintre cele mai iubite cupluri din anii '90. De ce s-au despărțit, de fapt, Cindy Crawford și...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...