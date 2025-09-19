Live TV

Când ar putea fi lansat euro digital. Miniștrii de Finanțe dezbat viitorul plăților în UE

Data publicării:
Digital euro currency concept: a credit card on a computer keyboard
Discuţiile despre euro digital sunt în derulare de şase ani. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Miniştrii de Finanţe din Uniunea Europeană vor încerca vineri să ajungă la o poziţie comună privind înfiinţarea unei versiuni digitale a monedei euro, care ar putea deveni o alternativă la sistemele dominante de plăţi Visa şi Mastercard din SUA.

Discuţiile referitoare la euro digital sunt în derulare de şase ani, dar dezbaterea s-a accelerat anul acesta, UE încercând să-şi reducă dependenţa de alte ţări în zone cheie, cum ar fi energia, finanţele şi apărarea.

"Trebuie să mergem înainte cu propriul nostru sistem de plăţi digital, pentru a reduce dependenţa de alţi furnizori. Cred că este o zonă cheie de progres, unde trebuie să avansăm şi să face rapid progrese", a afirmat ministrul spaniol de Finanţe, Carlos Cuerpo.

Deşi sprijinul politic pentru un euro digital pare a fi extins, Parlamentul European nu a adoptat legislaţia necesară, argumentând că încă trebuie analizate anumite detalii.

Banca Centrală Europeană (BCE) speră ca până la începutul anului viitor să dispună de toate deciziile politice pentru a emite euro digital şi apoi va avea nevoie de doi-trei ani pentru lansarea monedei, a declarat recent Piero Cipollone, membru în boardul executiv al BCE.

Comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis a subliniat de asemenea necesitatea ca Europa să aibă un sistem de plăţi independent pentru cumpărăturile online, în condiţiile în care din ce în ce mai multe afaceri îşi mută activitatea pe internet.

"Este important să consolidăm autonomia strategică a Europei, să nu depindem de sisteme de plăţi externe, să avem un sistem de plăţi adecvat la nivel european", a declarat vineri Dombrovskis.

Unele state membre UE au propriile sisteme de plăţi naţionale digitale, dar niciunul nu este acceptat în interiorul blocului comunitar. Deşi Comisia Europeană a propus în 2023 legislaţia privind crearea euro digital, nu s-au întâmplat prea multe de atunci. Unii parlamentari şi bancheri sunt îngrijoraţi că euro digital va determina firmele să nu mai apeleze la sectorul bancar şi vor apărea riscuri legate de stabilitate.

"BCE poate furniza arhitectura de bază prin care sectorul privat poate apoi construi soluţiile necesare. Vedem euro digital ca un proiect important, atât în privinţa dezvoltării tehnologice, cât şi a autonomiei strategice a UE", a dat asigurări Dombrovskis.

