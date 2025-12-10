După negocierile pe tema salariului minim, ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat că o decizie ar putea fi luată la începutul săptămânii viitoare. El a explicat că au existat opinii și pentru menținerea actualului nivel al salariului minim, acestea venind din partea patronatelor. Manole consideră că „încă mai e spațiu de negociere” și susține că bugetul nu ar avea de suferit de pe urma acestei măsuri.

„Premierul a propus ca decizia să se ia la începutul săptămânii viitoare. Toate părțile și-au prezentat opinia și propunerile. Evident, Ministerul Muncii a argumentat la masă cu toți partenerii sociali pentru nevoia creșterii salariului minim din motive lesne de înțeles: inflație crescută, afectarea puterii de cumpărare. Faptul că suntem totuși una dintre țările Uniunii Europene în care se înregistrează sărăcie în rândul muncitorilor, ceea ce mie mi se pare inacceptabil, adică să lucrezi, să ai o muncă decentă, 8h/zi, în mod legal, și să nu reușești să faci față cheltuielilor zilnice, cheltuielilor lunare, de la o lună la alta. Au fost evident și opinii pentru menținerea actualului nivel al salariului minim pe economie. Ele au venit, evident, din partea patronatelor. Cred că încă mai e spațiu de negociere, bugetul nu va fi afectat de această măsură.

Va fi doar un impact pozitiv în sensul creșterii colectării la buget. Sunt foarte puțini salariați cu minim pe economie în sistemul de stat sau asistenții personali ai persoanelor cu dizabilități. Așadar, la sfârșitul calculului, impactul este pozitiv”, a spus ministrul Muncii.

Florin Manole a explicat că PSD a militat pentru creșterea salariului minim: „O va face în continuare până în ultimul moment al deciziei și n-aș vrea să anticipez, cu atât mai puțin să accept cuvântul ăsta a ignora. Suntem într-o coaliție, fiecare parte are un cuvânt de spus, nu există vreo parte să fie ignorată sau vreo parte care să aibă 100% din decizie”.

Conform ministrului Muncii, în cazul în care nu ar crește salariul minim, 2 milioane de oameni ar pierde lunar din puterea de cumpărare.

„În primul rând, cetățenii, 2 milioane de cetățeni care sunt în intervalul de la 4.050 lei până la 4.500 lei cu veniturile lor, ar pierde în fiecare lună din puterea de cumpărare. Și așa ceva nu trebuie să se întâmple. În al doilea rând, evident, statul ar pierde niște miliarde de lei, atât în mod direct, cât și în mod indirect, din taxe pe consum. Dar, repet, suntem în situația în care avem o lege în vigoare, avem suficient de multe argumente pentru respectarea legii și argumente economice și argumente sociale. Orice alt scenariu trebuie argumentat de potențialul său promotor”.

