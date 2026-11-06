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Când încep înscrierile pentru programul de stocare a energiei și ce finanțare pot primi prosumatorii. Anunțul AFM

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Equipment outside house to manage solar panels on roof. Consists of inverter and 2 storage batteries. Allows supply to house, storage &amp; sale to grid.
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Din articol
Finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei Ce documente trebuie să depună persoanele fizice

Prosumatorii se vor putea înscrie, în perioada 20-25 noiembrie, în programul pentru instalarea sistemelor de stocare a energiei electrice, a anunțat Administrația Fondului pentru Mediu. Finanțarea poate acoperi maximum 75% din valoarea proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, TVA inclus.

Programul are un buget total de 400 de milioane de lei și urmărește instalarea unor baterii în care să fie păstrată energia produsă de sistemele fotovoltaice și neconsumată imediat. Energia acumulată va putea fi utilizată ulterior în gospodărie, inclusiv seara, când panourile nu mai produc. Programul urmărește astfel creșterea consumului propriu și reducerea cantității de energie preluate din rețea în perioadele de vârf.

Prima etapă va fi dedicată instalatorilor. Aceștia se pot înscrie pentru validare în perioada 16 noiembrie, ora 10:00 - 20 noiembrie, ora 23:59, prin aplicația informatică pusă la dispoziție pe site-ul AFM.

Persoanele fizice vor putea depune cererile de finanțare începând din 20 noiembrie, ora 10:00, până pe 25 noiembrie, ora 23:59.

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Finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei

AFM va suporta cel mult 75% din valoarea totală a proiectului, iar beneficiarul trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 25%. Ajutorul nu poate depăși 15.000 de lei, TVA inclus, și va fi acordat numai pentru cheltuielile eligibile prevăzute în ghidul programului.

Standardul maxim de cost eligibil este de 1.500 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare instalată, TVA inclus.

Sistemul finanțat trebuie să aibă o capacitate minimă de stocare de 10 kWh, să permită încărcarea automată a bateriei din surplusul produs de instalația fotovoltaică și să includă un sistem de gestionare a bateriei, care monitorizează parametrii esențiali și protejează echipamentul.

Programul se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator și dețin un sistem de producere a energiei din surse regenerabile racordat la rețea. Pot solicita finanțare atât beneficiarii programelor AFM, cât și persoanele care și-au instalat panourile din fonduri proprii.

Deținerea unei baterii instalate anterior nu reprezintă automat un motiv de excludere, însă programul finanțează numai capacități noi de stocare. Aceleași cheltuieli nu pot fi finanțate de două ori din fonduri publice.

Proiectele nu vor fi aprobate după principiul „primul venit, primul servit”. După închiderea sesiunii, cererile vor fi ordonate în funcție de punctaj și selectate în limita bugetului disponibil.

„Prin acest program, ne propunem să oferim unui număr cât mai mare de beneficiari oportunitatea de a investi în sisteme de stocare, de a utiliza mai eficient energia produsă din surse regenerabile și de a avea un control mai bun asupra propriului consum. În același timp, aceste investiții contribuie la creșterea autonomiei energetice și la reducerea presiunii asupra rețelei electrice”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM.

Ce documente trebuie să depună persoanele fizice

Pentru înscriere, solicitantul trebuie să descarce cererea de finanțare din aplicația AFM, să o completeze și să o încarce fără semnătură.

Dosarul trebuie să conțină:

- actul de identitate al solicitantului;

- certificatul de atestare fiscală emis de ANAF;

- certificatul fiscal emis de primăria de domiciliu;

- certificatul fiscal eliberat de primăria localității unde va fi implementat proiectul, dacă adresa diferă de domiciliu;

- contractul de prosumator emis pe numele solicitantului;

- certificatul de racordare emis pe numele solicitantului;

- o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

Instalatorii care vor să participe la program trebuie să depună o cerere de validare semnată electronic, documentele reprezentantului legal sau ale persoanei împuternicite, certificatul constatator, cazierul fiscal și judiciar al firmei și certificatele fiscale eliberate de ANAF și autoritatea locală.

Dosarul instalatorului trebuie să mai includă dovada deschiderii contului 50.70.24 și atestatul ANRE de tip B sau echivalent. Atestatul trebuie să fie valabil la momentul înscrierii și emis cu cel puțin 12 luni înaintea depunerii cererii de validare.

Editor : A.D.

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