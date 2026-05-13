Live TV

Exclusiv Când s-ar putea reduce taxele în România: inflația și scăderea puterii de cumpărare, asumate de Guvern

Sebastian Boldea Data actualizării: Data publicării:
Ionut Dumitru
Ionut Dumitru. Foto: Inquam Photos / George Calin
Din articol
Reducerea taxelor trebuie să aștepte reducerea deficitului Creșterea economică, sub semnul întrebării Pensiile și salariile ar putea să crească anul viitor

Inflația de 10,7%, scăderea reală a salariului mediu brut de 5,1% și scăderea produsului intern brut de 0,2% sunt efectele colaterale pentru corectarea deficitului bugetar, susține economistul Ionuț Dumitru, consilierul onorific al lui Ilie Bolojan. „Ele sunt asumate și inevitabile, pentru că sunt două aspecte de comentat. În primul rând, când ai o situație de deficit bugetar de nouă-10% din PIB, ca să fac o o paralelă, e ca și cum ai o casă care în flăcări. Da, când ai un deficit bugetar atât de mare, e ca și cum ai avea un incendiu la casă și trebuie să-l stingi. Dar când îl stingi, evident că provoci o inundație", a declarat Dumitru, în exclusivitate pentru Digi24.

Reducerea taxelor trebuie să aștepte reducerea deficitului

Presiunea pusă pe contribuabili, adică taxele mari, s-ar putea relaxa abia în momentul în care deficitul bugetar ajunge la 3%. O țintă previzionată pentru anul 2030.

„În momentul în care situația finanțelor publice, adică când ajungem la deficite de 3%, sub 3% din PIB poți să te gândești ce ai mai putea să ajustezi pe partea de taxe și impozite care să facă sistemul fiscal mai atractiv, mai stimulativ pentru mediul antreprenorial, dar până acolo mai e cale lungă. Dacă ne gândim ținta noastră e să reducem deficitul la 3% în 2030-2031, deci mai sunt mulți ani”, explică Ionuț Dumitru.

Consilierul trage un semnal de alarmă și susține că în prezent nu mai există spațiu fiscal pentru nici o altă măsură de sprijin, iar dacă reformele nu vor continua în același ritm și statul nu va fi chibzuit în cheltuieli, țintele de deficit nu mai pot fi atinse.

Creșterea economică, sub semnul întrebării

Creșterile economice ar fi fost în trecut susținute doar din împrumuturi foarte mari pe care statul nu și le mai permite. „România are o problemă majoră de competitivita”, motiv pentru care în prezent, chiar și cu bani pe care țara noastră i-ar putea împrumuta, economia nu ar putea să crească.

„Economiștii știu că nu poți să ai creștere economică sănătoasă fără să ai echilibrele macro-economice asigurate, adică poți avea creștere economică, cum am avut în anii anteriori, dar cu deficite foarte mari, care deficite trebuie corectate la un moment dat, acea creștere economică nu e sănătoasă. Adică nu e sustenabilă cum spun prețios economiștii. Adică nu poți să o susții în termeni simpli, pentru că nu poți să faci deficite la nesfârșit pentru că acumulezi datorie și împovărează din ce în ce mai mult până te duci cu capul în zid”, mai spune consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan.

Pensiile și salariile ar putea să crească anul viitor

Bugetul pe 2027 ar permite indexarea pensiilor și a salariilor, dar doar în anumite condiții economice în care ne vom afla.

„Într-un cadru bugetar pe 2027 trebuie luată o decizie pe acest subiect, dar după părerea mea, începând cu 2027, salariile ar trebui să crească dar, să reușim să reducem cheltuielile ca procent din PIB, adică salarii, pensii, asistență socială, toate cheltuielile statului, să crească într-un ritm mai mic decât crește PIB-ul nominal”, susține Ionuț Dumitru.

Citește și:

Rata anuală a inflaţiei în aprilie a fost 10,7% (INS)

ANALIZĂ „Inflația este o formă de expropriere a celor care economisesc.” De ce România are printre cele mai mari scumpiri din UE

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Zelenskyy visit
4
Procurorii din Kiev anunță descoperirea unei înșelătorii imobiliare în care e implicat...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
I-a spus-o pe față lui Cristi Chivu, înainte de finala Cupei: "Râde toată Europa de tine!"
Digi Sport
I-a spus-o pe față lui Cristi Chivu, înainte de finala Cupei: "Râde toată Europa de tine!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Trump pune oprirea programului nuclear al Iranului mai presus de problemele financiare ale americanilor: „Nu mă gândesc la nimeni”
ID313402_INQUAM_Photos_George_Calin-scaled
„Pe Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS-ul astăzi”. Sorin Grindeanu acuză „un plan de sărăcire națională”
femeie cu cumparaturi in brate speriata de suma de pe bonul de casa
„Oamenii devin tot mai prudenți”. Ce spun economiștii după ce inflația a trecut de 10%, iar economia s-a contractat
kelemen hunor in parlament
Kelemen Hunor, după noile cifre INS privind inflația de peste 10%: „Este o chestiune regională”
Petrișor Peiu, senator AUR.
Petrişor Peiu: INS confirmă eşecul guvernului Bolojan. „Este doar criza noastră”
Recomandările redacţiei
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit...
conf b9
Ce înseamnă NATO 3.0. Explicațiile lui Mark Rutte și cele ale lui...
Xi Jinping inspectează soldații
Xi Jinping în spatele ușilor închise: cele două laturi ale...
INSTNAT_SUMMIT_B9_DECLATII_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Mark Rutte, despre o fragmentare în NATO: Casa Albă era dezamăgită...
Ultimele știri
Nouă persoane reținute de procurori într-un dosar privind blocarea contoarelor de gaz pentru consumuri mai mici
PMB anunță prelungirea metroului de la Păcii / Preciziei spre Centură, Chiajna și Cartierul Latin. Protocol aprobat de CGMB
„Comisia Antiteroristă a Moscovei” interzice publicarea de imagini cu urmările atacurilor ucrainene cu drone
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii primesc vestea pe care o așteptau de multă vreme. Mercur și Jupiter aduc noroc și mai multă...
Cancan
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Fanatik.ro
Mama lui Vlad Pascu vrea ca datoriile și penalitățile uriașe pe care le-a acumulat să fie suspendate. Se...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
O anomalie climatică îi șochează pe experți. Cele mai fierbinți 50 de orașe din lume, concentrate într-o...
Adevărul
Mărturia emoționantă a salvatorilor lui Alex: „Emoția a fost maximă”. Ce a cerut copilul când a fost găsit
Playtech
Ce salariu are Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei şi soţia, vizită importantă la Bucureşti pentru...
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A luat o decizie radicală: pleacă din România după 16 ani! ”Ne mutăm acolo” / ”Ca mine nu mai găsești”
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
Val de automedicație cu antiparazitare după o apariție online a actorului Mel Gibson. Oncologii: „Nu există...
Newsweek
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Patru greșeli frecvente când călătorești cu animalul de companie. Una dintre ele te poate costa o amendă...
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...