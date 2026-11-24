Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi, la Suceava, că bugetul pe 2027 va fi aprobat în 2026, la sfârşitul lunii decembrie anul acesta. El a mai afirmat că pensiile trebuie să crească în 2027 pentru că sunt lucruri care au ajuns la limita de suportabilitate iar pensionarii, în primul rând, trebuie să aibă această creştere.

„Bugetul pe 2027 va fi aprobat în 2026, la sfârşitul lunii decembrie anul acesta. E ceea ce mi-aş dori şi cred că e realizabil acest lucru”, a declarat preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Suceava, conform News.ro.

El a precizat că este optimist în această privinţă.

„Sunt optimist din acest punct de vedere. Ştiu că s-au trimis limitele către fiecare minister în parte, s-a început să se lucreze la buget şi aşa cum e normal, eu cred că trebuie să intrăm în 2027 cu un buget deja aprobat”, a mai afirmat el.

Grindeanu a mai spus că „pensiile trebuie să crească în anul 2027”.

„Vorbim de 2 ani în care pensiile au fost îngheţate, vorbim de 2 ani în care salariile de asemenea au stat pe loc, vorbim de 2 ani în care taxele au crescut, vorbim de 2 ani în care inflaţia a fost cea mai mare din Europa şi consumul a scăzut, economia a scăzut. Aici sunt lucruri care au ajuns la limita de suportabilitate pentru cetăţeni, iar pensionarii, în primul rând, trebuie să aibă această creştere şi această indexare nenegociabilă”, a menţionat Sorin Grindeanu.

Potrivit preşedintelui PSD, „economia în acest moment e gripată, şi asta o arată toţi indicatorii macroeconomici”.

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Editor : A.M.G.