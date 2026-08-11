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Când va judeca Tribunalul București cererea STB de intrare în insolvență. Primul termen a fost stabilit

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Foto: Facebook/Societatea de Transport Bucureşti
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Tribunalul București va discuta marți, 18 august, cererea Societății de Transport București (STB) de intrare în insolvență. Dosarul a fost înregistrat săptămâna trecută, iar primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că procedura este necesară pentru restructurarea și redresarea companiei.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, dosarul a fost înregistrat joi, iar primul termen a fost stabilit pentru 18 august. Societatea de Transport București STB SA figurează în dosar în calitate de debitor, în timp ce BMF Grup Soluții Integrate SRL, Ramco SRL, Tinmar Energy SA, Electroputere VFU Pașcani SA, Romprest Servicii Integrate SRL și Cleaning Servexpert SRL sunt înregistrate drept creditori.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis joia trecută că „STB a făcut ceea ce era corect” prin solicitarea intrării în insolvență și a invocat situația financiară a companiei.

„Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafață, ne costă în București 34% din bugetul Primăriei Capitalei. Apoi, dacă la costul de operare adăugăm și datoriile și penalitățile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât întregul buget al PMB. Aceasta este realitatea șocantă. Pentru a fi livrat populației, prima condiție a oricărui serviciu public este să fie suportabil din punct de vedere bugetar. Iar transportul public devenea din ce în ce mai greu suportabil bugetar”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Primarul general susține că intrarea în insolvență va permite STB să nu mai acumuleze penalități și, implicit, datorii suplimentare. Compania ar urma să treacă printr-un plan de restructurare și redresare, fără ca serviciul de transport public sau salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor să fie afectate.

„Este decizia corectă, pentru că va urma un plan de restructurare și de redresare a companiei care nu va afecta nici continuitatea serviciului de transport, nici salariile șoferilor, vatmanilor și muncitorilor. Vom continua investițiile, dar este necesar ca această companie foarte mare și importantă să fie administrată corect și decăpușată. Dar nu este suficient, ADI TPBI va trebui să își asume rolul pentru care a fost înființată sau va fi desființată! O mare parte din vina ultimilor opt ani aparține acestei structuri care nu și-a îndeplinit misiunea și care, prin deciziile pe care le-a luat, a dus la explozia costurilor de operare în ultimii cinci”, a mai scris acesta.

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Editor : A.D.

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