Capcana în care cad mulți tineri pe piața muncii. La ce ar trebui să fie atenți la început de carieră

Aproape 3 milioane de tineri sub 25 de ani din Europa sunt șomeri, arată datele oficiale. Doar în România, avem peste 20% dintre tineri care nu au un loc de muncă. Pandemia, dar și experiența cerută la interviu sunt motivele principale pentru care cei din generația tânără nu își găsesc un job stabil, spun specialiștii.

Rata șomajului din rândul tinerilor este de peste 15%la nivel european, arată datele Eurostat. Țara care are cei mai mulți tineri fără un loc de muncă este Grecia, fiind urmată de Spania, Italia și Suedia. În ceea ce privește tinerii români, nici la noi lucrurile nu stau bine.

În România, 2 din zece tineri cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani nu au un loc de munca. Cei mai mulți provin din zona rurală a țării, mai exact 23,5% dintre ei sunt șomeri.

Dan Jurcanu - sociolog: Șomajul general în urmă cu 10 ani era undeva la 9%, a scăzut în 2018 undeva spre 4%, iar acum cu pandemia a crescut spre 6,5 % și sigur că acestă anvelopă a fost urmată de tineri. Tinerilor li se cere tot timpul să aibă experiență la angajare, ori această experiență are momente de zero. E clar că nu au cum să aibă experiență. Ar trebui să intre pe anumite programe speciale de angajare. Se pare că Uniunea Europeană nu a găsit un răspuns suficitent de puternic în așa fel încat tinerii să se apropie de media șomajului la nivel general, deci este o problemă europană, nu românească.

În timpul pandemiei, la nivel european, 9 milioane de tineri și-au pierdut locul de muncă.

- Din cauza pandemiei nu prea găseam joburi pentru că nu angaja nimeni. S-au închis restaurantele și nu mai munceam, vă dați seama.

-Cum ai lucrat în perioada asta a pandemiei?

-Nu am lucrat.

-Și ai încercat să te reprofilezi?

-Am încercat, da. Am lucrat la un call center două luni și acum am revenit pe meseria pe care am fost, practic DJ.

Adrian Astolnie, expert educație financiară: Capcana în care cad mulți tineri este să nu aiba răbdarea de a-și acumula experiența și pregătirea în câmpul muncii, să sară dintr-un job în altul. Tinerii trebuie să înțeleagă că în prima parte a vieții profesionale este o perioadă de învățare și acumulare de experiență, chiar dacă nu vor fi venituri existente, scopul și focusul ar trebui să fie pe acumularea de educație și experiență.



Specialiștii se așteaptă că în următorii 10 ani, rata șomajului în rândul tinerilor să scadă.

