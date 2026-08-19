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Video Carburanții, mai scumpi în România decât în țările vecine. Cât economisesc șoferii dacă alimentează în Bulgaria sau Ungaria

Data publicării:
Detalii cu o pompă de carburant și cu prețurile afișate într-o benzinărie din București, 18 martie 2026.
Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Cât economisesc șoferii dacă alimentează în Bulgaria

Șoferii din România plătesc mai mult atunci când alimentează la pompă decât cei din Bulgaria și Ungaria, după ce noile scumpiri au recuperat treptat o parte din ieftinirea produsă de reducerea accizei. Motorina a ajuns la aproximativ 10,20 lei pe litru, iar un plin de 50 de litri costă 510 lei. La câțiva kilometri de graniță, în Bulgaria, același carburant poate fi cumpărat cu 9,65 lei pe litru.

Prețul motorinei s-a modificat de șapte ori de la începutul lunii, chiar dacă a intrat în vigoare acciza dinamică, iar adaosul comercial a fost limitat la media practicată anul trecut.

„În prezent, în România, un litru de motorină costă 10 lei și 20 de bani, adică cu aproape 50 de bani mai puțin decât la începutul acestei luni. Cu toate că a intrat în vigoare acea acciză dinamică, iar adaosul comercial a fost limitat la media de anul trecut, în perioada de la începutul lunii și până în prezent, prețul litrului de motorină s-a modificat de șapte ori. A scăzut de trei ori, dar a crescut succesiv de patru ori, astfel că aceste măsuri adoptate de către Parlament și-au cam pierdut efectele pe parcurs. În prezent, șoferii plătesc 510 lei pentru un plin de 50 de litri de motorină”, a explicat jurnalistul Digi24 Sebastian Boldea.

În cazul benzinei, litrul costă în prezent aproape 9,60 lei, aproximativ același nivel ca înainte de intrarea în vigoare a măsurilor fiscale adoptate de Parlament. Un plin de 50 de litri ajunge astfel la aproape 480 de lei.

Cât economisesc șoferii dacă alimentează în Bulgaria

La Durankulak, localitate aflată la aproximativ 9 kilometri de frontiera cu Vama Veche, diferența este mai mare în cazul benzinei.

„În continuare, aici, să știți că prețurile la combustibil sunt mai mici față de România. Spre exemplu, aici un litru de benzină costă 1,57 euro, adică 8 lei și 20 de bani. Asta înseamnă că, la un plin de 50 de litri, șoferii pot câștiga 65 de lei dacă alimentează din Bulgaria.

Tot aici, motorina costă 1,84 euro, adică 9 lei și 65 de bani. Cu alte cuvinte, la un plin de 50 de litri, șoferii dau mai puțin cu 25 de lei. Totuși, șoferii trebuie să ia în calcul și costul deplasării până în Bulgaria. De regulă, de aici, din țara vecină, alimentează șoferii care locuiesc în apropierea graniței sau turiștii care tranzitează zona”, a transmis jurnalista Digi24 Iulia Stanciu.

Și în Ungaria prețurile la pompă sunt sub cele din România, după ce măsurile de plafonare aplicate anterior au fost eliminate. Motorina costă aproape 10 lei pe litru, în timp ce diferența este mai mare în cazul benzinei.

„După ce, în primăvară, prețul motorinei și benzinei în Ungaria era plafonat de fosta guvernare la 595 de forinți litrul de benzină, respectiv 615 forinți litrul de motorină, acum prețurile s-au mai schimbat în țara vecină după eliminarea acestor măsuri de protecție. Acum, motorina costă 679 de forinți litrul, în timp ce benzina costă 590 de forinți pe litru, adică un preț mai mic decât cel din perioada de plafonare. În lei, acest lucru înseamnă aproape 10 lei pentru litrul de motorină, în timp ce benzina are un preț mai convenabil decât în România: costă în jur de 8,7 lei”, a transmis jurnalistul Digi24 Bogdan Băcilă din Ungaria.

La un plin de 50 de litri de motorină, economia față de România este de aproximativ 7,5-10 lei, iar în cazul benzinei depășește 20 de lei. Diferențele nu sunt însă suficient de mari pentru a justifica, în general, o deplasare făcută special pentru alimentare.

„Mare atenție dacă plătiți cu cardul în Ungaria: să alegeți forintul ca monedă de plată și nu euro, pentru a evita o dublă conversie și, astfel, costuri mai mari. La un plin de 50 de litri de motorină, față de România economisim în jur de 7,5-10 lei, în timp ce la benzină economia este puțin mai mare de 20 de lei. Însă diferențele sunt totuși destul de mici ca să justifice un drum special până în Ungaria pentru un plin de carburant. Dacă însă sunteți în tranzit, cu siguranță puteți face o mică economie”, a explicat jurnalistul Digi24.

Editor : A.D.

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