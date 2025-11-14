Live TV

Exclusiv Care sunt cauzele creșterii prețului la motorină. „Mai avem puțin și stăm la coadă, că peste o săptămână se face 10 lei. N-are cum”

pompa benzina
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Creșterea prețului la motorină cu 0,44 lei pe litru în ultimele două săptămâni la peste 8 lei a fost împinsă de factori regionali și momentul din an, a explicat, la Digi24, jurnalistul specializat în energie Mihai Nicuț. Embargoul asupra livărilor rusești și presiunile asupra rafinăriilor din regiune sunt printre cauze, mai spune acesta.

„Referitor la prețuri, am avut o creștere de preț. La motorină a fost mai accentuată, că este carburantul care, din păcate, în România nu se produce suficient pentru piața internă. Avem și momentul din an, sezonier, în care consumul de motorină crește. Am avut în 0,44 RON pe litru creștere cam în două săptămâni de zile. Dar nu a fost doar la noi. S-a întâmplat în toată zona. S-a întâmplat o creștere a prețului mai ales la motorină în toată Europa. Prețul petrolului a stat la 60-63 dolari, dar noi nu alimentăm cu petrol mașinile. 

Prețurile la motorină și benzină sunt prețuri de cotații pentru carburanți, iar aceste cotații au crescut din diverse motive. Au crescut în Europa pentru că se apropie un embargo complet asupra livărilor rusești și lumea se grăbește acum să cumpere, să-și umple stocurile, ceea ce pune presiune pe preț.

La noi în zonă sunt presiuni nu numai legate de viitorul incert al rafinăriei noastre și al rafinăriei din Bulgaria, care este de trei ori mai mare decât a noastră și e singura din Bulgaria, dar avem și alte probleme în zonă. Este oprită o rafinărie din Serbia, tot din cauza sancțiunilor, și se importă motorină din zona noastră. Consumul Ucrainei crește”, afirmă Mihai Nicuț. 

El mai precizează că prețurile la carburanți în România mai degrabă urmează cotațiile la petrol, numărul speculatorilor găsiți de autorități fiind foarte mic. 

„Speculațiile le caută toate autoritățile de foarte mulți ani de zile. A fost o singură amendă dată de Consiliul Concurenței acum vreo 12 sau 15 ani de zile, pentru că s-au înțeles să scoată de la comercializare un anumit tip de benzină fără plumb, acum foarte multă vreme. De atunci toată lumea caută în continuare pe benzinari și nu le găsește niciodată. Este o piață destul de concurențială, din punctul meu de vedere, iar prețurile chiar urmăresc cotațiile, pentru că sunt verificări ale Consiliului Concurenței cred că la un an de zile una. 

Mai degrabă, este o situație regională. Mai avem un pic și ne punem toți la coadă la benzinării să stăm, pentru că peste două zile sau o săptămână se face 10 lei. Nu are cum, pentru că chiar dacă am vorbit despre Lukoil, influența este totuși destul de limitată în piața românească. Ei, în situația în care să zicem că rafinăria ar funcționa la capacitate maximă de 2,5 milioane - capacitatea de rafinare a României e de 11 milioane de tone -, iar stațiile Lukoil, chiar dacă ca număr sunt, cu cele 320, pe locul doi ca număr de stații, vânzările Lukoil sunt destul de mici comparativ cu cele ale altor lanțuri. Deci poate apărea într-adevăr un astfel de sentiment de penurie, dar sunt o grămadă de alte lanțuri care pot aproviziona”, a explicat Mihai Nicuț, jurnalist specializat în energie. 

