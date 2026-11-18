Carnea proaspătă de porc ar putea avea un termen de valabilitate de cel mult opt zile de la sacrificare, potrivit unui proiect pregătit de Ministerul Agriculturii. Documentul ar urma să interzică vânzarea drept produs proaspăt a cărnii care a fost anterior congelată și decongelată. Adrian Balaban, președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc, susține etichetarea mai clară, dar afirmă că nu este explicată alegerea termenului de opt zile și cere evaluarea impactului asupra fermierilor români.

Proiectul de ordin introduce reguli mai stricte pentru carnea proaspătă refrigerată și interzice așa-numita „reîmprospătare”. Astfel, carnea congelată nu va putea fi prezentată consumatorilor drept proaspătă după decongelare și nu va putea fi reintrodusă în această categorie nici dacă este păstrată ulterior la temperaturi de refrigerare.

Pentru carnea proaspătă vândută neambalată, eticheta ar urma să indice tipul produsului, țara de origine, unitatea în care a fost produs, data sacrificării, data producției și termenul de valabilitate.

„Foarte important pentru consumator este să știe că, în momentul în care cumpără un produs prezentat ca fiind carne proaspătă, acesta nu are voie să fi fost congelat sau decongelat înainte. Trebuie să fie carnea venită direct de la fabrică și să nu treacă prin congelator”, a explicat Adrian Balaban, la Digi24.

În prezent, termenul de valabilitate este stabilit de fiecare producător în conformitate cu normele europene. Proiectul Ministerului Agriculturii ar crea însă, potrivit reprezentantului industriei, o categorie distinctă de carne, caracterizată de acesta drept „superproaspătă”.

„Acest ordin vine și clarifică sau introduce o nouă categorie de carne, carne «superproaspătă», ceva de genul acesta, care nu trece prin nicio altă formă de conservare și pentru care se impune un termen de valabilitate de opt zile. De ce opt zile? De ce nu șapte zile? De ce nu nouă zile? Asta nu ne este foarte clar”, a afirmat Balaban.

Producătorii cer evaluarea impactului asupra fermierilor

Președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc a precizat că industria susține o etichetare corectă, astfel încât cumpărătorii să știe ce tip de produs achiziționează. El a cerut însă ca Ministerul Agriculturii să analizeze efectele măsurii asupra crescătorilor de porci din România.

„Tot ceea ce ne dorim de la acest ordin, pe care îl susținem, este ca efectele lui să se vadă la fermierul din România. Deocamdată ne este greu și nouă să anticipăm ce se va întâmpla. De aceea, cerem Ministerului ca, în cazul în care ordinul va trece, să evalueze exact impactul asupra fermierului și să nu fim noi, din nou, cei care vom plăti prețul implementării”, a declarat Adrian Balaban.

Reprezentanții producătorilor susțin că au identificat mai multe vulnerabilități în proiect, atât pentru crescători, cât și pentru industria cărnii, și vor să le discute cu ministrul Agriculturii înaintea adoptării ordinului.

Aplicarea unui termen de numai opt zile ar necesita un lanț de aprovizionare mai scurt. Măsura ar putea favoriza producătorii interni și furnizorii din statele apropiate, care pot livra mai repede, dar există și riscul ca oferta mai redusă să ducă la scumpirea cărnii proaspete. România importă o mare parte din necesarul de carne de porc, estimările prezentate în spațiul public variind între 60% și 80%, inclusiv în cazul materiei prime utilizate pentru preparate.

Ce înseamnă carnea „superproaspătă”

Adrian Balaban a explicat că produsul încadrat în noua categorie va putea fi refrigerat, dar nu va putea trece prin alte procedee folosite pentru conservare.

„Din momentul sacrificării până în ultima zi de valabilitate, această carne nu va putea fi condiționată sub nicio altă formă. Va fi doar refrigerată, pentru că nu trebuie să ne imaginăm că va fi păstrată la temperatura camerei. Carnea nu poate fi prelucrată dacă nu este zvântată și minimum refrigerată”, a precizat acesta.

Alte tratamente destinate prelungirii termenului de valabilitate, precum ambalarea în atmosferă controlată, ar scoate produsul din categoria cărnii proaspete vizate de proiect. Celelalte categorii de carne vor putea fi comercializate în continuare, însă cu o încadrare și o etichetare diferite.

„Asta nu înseamnă că restul tipurilor de produse nu vor mai exista. Va exista și această carne. Sperăm să nu fie mai scumpă și ne-am dori foarte mult ca efectul măsurii să se vadă la fermierii din România”, a concluzionat președintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc.

Editor : A.D.