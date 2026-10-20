CASS pentru indemnizația de creștere a copilului ar urma să fie eliminată de la 1 ianuarie 2027. Anunțul lui Florin Manole

Contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) aplicată indemnizației pentru creșterea copilului ar urma să fie eliminată de la 1 ianuarie 2027, a anunțat marți Florin Manole, ministrul propus pentru portofoliul Muncii. Măsura este inclusă în programul de guvernare, însă aplicarea ei depinde de identificarea unor economii la buget care să acopere impactul financiar, estimat la peste 500 de milioane de lei.

Florin Manole a declarat, marți, în cadrul audierilor din comisiile de specialitate ale Parlamentului, că eliminarea CASS pentru indemnizațiile de creștere a copilului va fi pregătită în colaborare cu Ministerul Finanțelor, astfel încât aplicarea măsurii să nu genereze cheltuieli suplimentare neacoperite la bugetul de stat.

„Da, în programul de guvernare este prinsă eliminarea CASS-ului la indemnizaţia pentru creşterea copilului. Acest lucru se va întâmpla de la începutul anului viitor, imediat după ce vom identifica în colaborare cu Ministerul de Finanţe surse de finanţare care să fie din economii pe care le facem la buget, care să compenseze din punct de vedere bugetar impactul acestei măsuri. Este vorba despre peste 500 de milioane de lei, dar, da, CASS pentru mame va fi eliminat la începutul anului următor”, a declarat Manole.

Ulterior, la finalul audierilor, acesta a precizat că termenul avut în vedere pentru eliminarea contribuției este 1 ianuarie 2027 și a dat asigurări că măsurile prin care va fi compensat impactul bugetar nu vor presupune introducerea unor taxe suplimentare sau reducerea drepturilor populației.

„Eliminarea CASS pentru mame trebuie să se întâmple de la 1 ianuarie 2027, iar până atunci, în Ministerul Muncii, în colaborare cu colegii de la Ministerul Finanţelor, va trebui şi vom găsi măsuri compensatorii din punct de vedere al compensării impactului bugetar. Ţin doar să precizez că aceste măsuri vor însemna reduceri de cheltuieli ale statului, nu vor însemna măsuri de austeritate impuse vreunei categorii de cetăţeni sau taxe suplimentare, nimic de genul ăsta. Este vorba doar de o administrare mai prudentă a resurselor pe care le avem”, a explicat ministrul propus.

Ce se întâmplă cu CASS pentru pensionari

Întrebat și despre contribuția la asigurările de sănătate aplicată pensionarilor, Florin Manole a precizat că aceasta va rămâne în vigoare până la termenul stabilit prin lege, iar eventualele modificări ulterioare nu au fost discutate.

„Situaţia cu CASS-ul pentru pensionari este clară din punct de vedere legal. El este în vigoare până la termenul prevăzut de lege. Despre după acel termen nu am avut discuţii”, a mai spus acesta.

Editor : A.D.